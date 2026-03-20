Bragantino x Botafogo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão

Equipes entraram em cenário complicado na temporada

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/03/2026
18:33
Bragantino e Botafogo se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)
Bragantino e Botafogo se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)
Red Bull Bragantino e Botafogo se enfrentam neste sábado (21), às 18h (de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere no pay-per-view. Clique para assistir a Bragantino x Botafogo:

Relacionadas

➡️ Saiba fala de Correa, do Botafogo, que provocou discussão com Marlon Freitas

Os donos da casa vivem momento de instabilidade na temporada, sem vencer há cinco partidas acumulando três derrotas no recorte. A equipe ocupa a 12ª colocação, com oito pontos, e tenta virar a chave sob seus domínios para encostar no pelotão principal.

Ficha do jogo

Bragantino-escudo-onde-assistir
RBB
Botafogo-escudo-onde-assistir
BOT
BRASILEIRÃO
OITAVA RODADA
Data e Hora
sábado, 21 de março de 2026, às 166h (de Brasília)
Local
Estádio Municipal Cícero de Souza Marques
Árbitro
Lucas Casagrande (RS)
Assistentes
Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luiz de Freitas (RS)
Var
Daniel Nobre Bins
Onde assistir

O Glorioso, por sua vez, vive crise que parece não ter fim e vê o técnico Martín Anselmi sob risco de demissão em caso de novo processo. A equipe aparece na 18ª colocação, com apenas uma vitória em cinco rodadas — devido aos compromissos nas fases preliminares da Libertadores, o Botafogo tem dois jogos a menos, contra Athletico-PR e Vitória.

A arbitragem será paranaense, comandada por Lucas Casagrande. Os assistentes serão Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luiz de Freitas, enquanto o quarto o catarinense Diego da Costa Cidral. O VAR será de responsabilidade de Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul.

➡️ Aposte nos jogos do Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X FLAMENGO
BRASILEIRÃO - SEXTA RODADA

📆 Data e horário: sábado, 14 de março de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos
📺 Onde assistir: Premiere
🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (RS)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luiz de Freitas (RS)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRAGANTINO: Tiago Volpi, Ryan Augusto, Pedro Henrique, Eduardo e Ceuê; Sosa, Fabinho e Rodriguinho; Vinicinho, Herrera e Pitta. Técnico: Vagner Mancini

BOTAFOGO: Raul, Vitinho, Bastos (Ferraresi), Barboza e Alex Telles; Danilo, Allan e Álvaro Montoro; Matheus Martins, Villalba (Jordan Barrera) e Júnior Santos. Técnico: Martín Anselmi.

