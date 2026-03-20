Bragantino x Botafogo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão
Equipes entraram em cenário complicado na temporada
Red Bull Bragantino e Botafogo se enfrentam neste sábado (21), às 18h (de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere no pay-per-view. Clique para assistir a Bragantino x Botafogo:
Os donos da casa vivem momento de instabilidade na temporada, sem vencer há cinco partidas acumulando três derrotas no recorte. A equipe ocupa a 12ª colocação, com oito pontos, e tenta virar a chave sob seus domínios para encostar no pelotão principal.
Ficha do jogo
O Glorioso, por sua vez, vive crise que parece não ter fim e vê o técnico Martín Anselmi sob risco de demissão em caso de novo processo. A equipe aparece na 18ª colocação, com apenas uma vitória em cinco rodadas — devido aos compromissos nas fases preliminares da Libertadores, o Botafogo tem dois jogos a menos, contra Athletico-PR e Vitória.
A arbitragem será paranaense, comandada por Lucas Casagrande. Os assistentes serão Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luiz de Freitas, enquanto o quarto o catarinense Diego da Costa Cidral. O VAR será de responsabilidade de Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul.
Veja mais sobre Bragantino x Botafogo:
✅ FICHA TÉCNICA
BRAGANTINO X BOTAFOGO
BRASILEIRÃO - OITAVA RODADA
📆 Data e horário: sábado, 14 de março de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos
📺 Onde assistir: Premiere
🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (RS)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luiz de Freitas (RS)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BRAGANTINO: Tiago Volpi, Ryan Augusto, Pedro Henrique, Eduardo e Ceuê; Sosa, Fabinho e Rodriguinho; Vinicinho, Herrera e Pitta. Técnico: Vagner Mancini
BOTAFOGO: Raul, Vitinho, Bastos (Ferraresi), Barboza e Alex Telles; Danilo, Allan e Álvaro Montoro; Matheus Martins, Villalba (Jordan Barrera) e Júnior Santos. Técnico: Martín Anselmi.
