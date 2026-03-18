Auxiliar destaca atuação do Botafogo mesmo em derrota: 'Teve valentia'

Martín Anselmi cumpriu suspensão e não comandou o Botafogo na derrota para o Palmeiras, nesta quarta-feira (18), no Allianz, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, o quem concedeu entrevista coletiva após o duelo foi Pablo de Muner, seu auxiliar, que elogiou a posta do Alvinegro fora de casa.

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— Creio que deram tudo. Fizemos uma partida boa em linhas gerais, tendo em conta o rival contra quem jogamos, o estádio em que jogamos e as condições em que jogamos. Foi uma das nossas melhores partidas em alguns momentos. Não tenho dúvidas de que a equipe teve valentia com um a menos. Dominar as áreas é determinante, tanto para ter solidez quanto para ter contundência. No começo da partida tivemos a situação mais clara, depois o Palmeiras teve em um erro nosso. Tivemos um ataque organizado. Palmeiras teve transição e fez o gol. Depois da expulsão, se colocaram em cima — disse o auxiliar do Botafogo.

Assim como na derrota para o Flamengo, o roteiro complicou o Botafogo no Allianz Parque. O Verdão abriu o placar aos oito do primeiro e viu o cenário melhorar com a expulsão de Cristian Medina, no fim da primeira etapa. Arias ampliou no início do segundo tempo, e Danilo descontou.

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— Creio que no futebol dominar as áreas é importante. O Palmeiras faz isso muito bem. Muitas vezes não dá para dominar as áreas. Tivemos uma proposta valente e, em qualquer campo que joguemos, tentar. É difícil, um golpe duro para a equipe sofrer um gol na primeira chegada. Não conseguimos responder a esse golpe e depois tivemos a expulsão. A equipe mostrou valentia, personalidade. Tivemos algumas chances, algumas aproximações. Agora temos que olhar para a frente. O Santi, por exemplo, entrou e mudou bastante — destacou.

Botafogo perdeu para o Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Próximo compromisso do Botafogo

Em crise nos bastidores e em campo, o Botafogo soma apenas três pontos na tabela do Brasileirão e amarga a zona de rebaixamento. O próximo compromisso será no sábado (21), novamente fora de casa, com o Red Bull Bragantino.

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Veja outras respostas:

Recado para a torcida

— O que posso dizer é o que vejo, o que sinto, o que foi a partida de hoje. Estou aqui porque Martín não pôde estar. Não posso responder isso. Para nós, o importante é ver a imagem da equipe. É fundamental, tendo em conta o rival que jogamos, nas condições em que jogamos... por isso estou aqui elogiando os jogadores.

Erros em campo

— Os gols que sofremos hoje foram de transições. Sabíamos que não podia acontecer. Palmeiras é uma equipe que vai bem em todas as fases do jogo. O jogo é um todo. Temos que dominar o jogo no todo, e estamos nessa busca. Não é suficiente. Sempre há coisas para seguir ajustando, seguir melhorando. Podemos recuperar alguns jogadores que estavam lesionados. Tivemos a expulsão de Barboza, Medina. Vimos como estão Bastos, Ferraresi... temos que pensar nisso.

Goleiros abaixo

— Acho que o Raul não foi mal. Ele tem méritos de a gente chegar no final da partida com chances reais. Há outras coisas que, para poder falar, senão o responsável vai ser sempre o mesmo. Sabemos que defensivamente não estamos fazendo as coisas da maneira correta, mas além disso, há alguns momentos que precisa arrancar uma partida como hoje, que você ataca desde o começo e depois toma o gol na primeira vez que chegam, isso te golpeia. Impacta no moral dos jogadores.

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