Saiba fala de Correa, do Botafogo, que provocou discussão com Marlon Freitas

O final do jogo entre Palmeiras e Botafogo, na última quarta-feira (18), no Allianz Parque, ficou marcado por uma confusão envolvendo Marlon Freitas, volante do clube paulista, com ex-companheiros dos tempos de Glorioso.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo Social x Textor: guerra de narrativas esquenta por discordância em operações na SAF

➡️ Arias manda recado após confusão de Marlon Freitas com jogadores do Botafogo

A discussão em tom mais elevado foi do meia com Joaquín Correa, atacante do Botafogo, com quem conviveu no segundo semestre de 2025. O argentino falou sobre a postura de Marlon na temporada passada, o comparando com outros companheiros ao longo da carreira.

Segundo apurou a reportagem do Lance!, Tucu Correa disse que Marlon Freitas foi o pior capitão com quem já trabalhou. O camisa 30 tem grande bagagem europeia, com passagens por Sevilla, Lazio, Olympique de Marselha e Inter de Milão. O jogador do Palmeiras, então, se irritou com a fala do argentino e pediu respeito. Os dois se estranharam até a boca do túnel que dá acesso aos vestiários do Allianz Parque e precisaram ser contidos.

continua após a publicidade

Botafogo dividido sobre Marlon Freitas

Marlon Freitas já não era unanimidade no elenco desde a temporada passada, e o clima piorou com os colegas. Os discursos do jogador após saída do Botafogo rumo ao Palmeiras, como de dar mais importância ao Paulistão deste ano do que à Libertadores de 2024, irritaram as principais lideranças do plantel atual.

Marlon Freitas, do Palmeiras, se envolveu em confusão com jogadores do Botafogo (Foto: Reprodução/sportv)

Na derrota no Allianz Parque, foi possível ver nomes como Marçal, Alex Telles e Álvaro Montoro — além, claro, de Tucu Correa — cobrando o volante ao apito final. A discussão aconteceu por alguns minutos até os elencos se separarem a caminho dos vestiários.

continua após a publicidade

➡️ Aposte nos jogos do Fogão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.