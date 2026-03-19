Botafogo repete roteiro e se afunda na crise com nova derrota

Não faltou luta ao Botafogo, mas a equipe sucumbiu diante do Palmeiras no Allianz Parque, na noite da última quarta-feira (18), em novo roteiro proporcionado pelas próprias limitações. O trabalho de Martín Anselmi balança em meio à oscilação que prejudica na busca por melhores resultados no começo dos pontos corridos.

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Foi um bom começo de jogo do Botafogo, que buscou ditar o ritmo e chegou ao terço final com muito perigo, mas desperdiçou cara a cara com Carlos Miguel em finalização de Matheus Martins. Exposto no meio, logo na primeira descida do Palmeiras sofreu com o contra-ataque bem aproveitado no gol de Allan — em desvio após finalização de Andreas Pereira.

O Alvinegro voltou no tempo e se viu em meio a cenário parecido com o clássico perdido para o Flamengo, no último fim de semana. Já atrás do marcado e vendo tudo ruir após expulsão. Medina foi a bola da vez após falta dura em Jhon Arias, sendo último homem de defesa e com o colombiano indo em direção ao gol.

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Botafogo perdeu para o Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo se desorganiza e reage tarde

A pausa para o intervalo não surtiu efeito. Novamente na primeira descida mais contundente, o Palmeiras ampliou com Arias. Botafogo desorganizado, espaçado, relapso e, novamente, vendo uma bola defensável passar pelo goleiro. Um combo que faz parte do recorte recente do time.

— Ficamos frustrados pelo resultado, porque acreditamos que poderíamos ter saído daqui com pelo menos um ponto. Lutamos, batalhamos, foi mais um jogo com uma expulsão no final do primeiro tempo — disse o goleiro Raul, após a derrota.

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O gol de Danilo deu ânimo ao Botafogo, mas a reação dos jogadores em campo já não correspondem ao comando. Quem entra, não aumenta o nível a ponto de alavancar o ataque. Muito, claro, devido à falta de opções no elenco no péssimo momento que vivem as peças ofensivas.

Martín Anselmi tem uma missão em destaque, que é recuperar a confiança. O técnico argentino já indicou que isso só será possível quebrando o jejum de vitórias e somando três pontos no Brasileirão.

Em crise nos bastidores e em campo, o Botafogo soma apenas três pontos na tabela do Brasileirão e amarga a zona de rebaixamento. O próximo compromisso será no sábado (21), novamente fora de casa, com o Red Bull Bragantino.

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