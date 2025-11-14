Neste domingo (16), o Atlético vai a Bragança Paulista para enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino às 19h, no estádio Cícero de Souza Marques, em jogo adiantado da 37° rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida Sampaoli tem três desfalques importantes por convocação.

O Galo vem de um empate amargo em 3 a 3 contra o Fortaleza em casa. A equipe mineira vencia até os acréscimos da segunda etapa, quando viu Deyverson marcar seu hat-trick e empatar o jogo. No entanto a sequência da equipe é positiva, o time não perde há cinco jogos no Brasileirão, venceu três e empatou outras duas. O alvinegro tem 44 pontos e ocupa a 9° colocação.

Já o Bragantino mostrou reação nas duas últimas partidas, venceu o Corinthians e o São Paulo. Antes disso o massa bruta vinha de quatro derrotas seguidas mas trocou o treinador, saiu Seabra e entrou Vagner Mancini, que parece colocar o time nos trilhos novamente. A equipe ocupa a 11 ° colocação com 42 pontos.

Atlético-MG e Fortaleza na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

Desfalques do Atlético

Após várias partidas em sequência tendo jogadores suspensos por acúmulo de cartões amarelo, o Galo não tem ninguém fora contra o Bragantino por esse motivo. No entanto, Sampaoli tem três desfalques para escalar o Atlético. Junior Alonso (Paraguai), Iván Román (Chile) e Alan Franco (Equador) foram convocados para suas respectivas seleções na data fifa e ficam de fora da programação do Galo.

Além deles, o Atlético ainda conta com quatro lesionados no departamento médico; Lyanco (tendão de aquiles) e Cuello (Fíbula e ligamentos do tornozelo) passaram por cirurgia e só voltam a atuar em 2026. Júnior Santos (Púbis e tendão adutor da coxa) e Caio Maia (joelho), também machucados, ainda não têm a previsão de volta divulgada.

continua após a publicidade

Opções de Sampaoli para escalar o Atlético

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Robert;

Laterais: Saravia, Natanael Guilherme Arana e Caio;

Zagueiros: Ruan e Vitor Hugo;

Meio-campistas: , Alexsander, Fausto Vera, Patrick, Igor Gomes, Gabriel Menino, Bernard, Reinier, Gustavo Scarpa e Iseppe;

Atacantes: Hulk, Dudu, Rony, Biel, Cadu, Isaac e João Marcelo.