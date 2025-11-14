Atlético-MG nunca perdeu para o Red Bull Bragantino: confira
São 11 confrontos contra os paulistas desde a fusão com a empresa Red Bull
Neste domingo (16), o Atlético vai a Bragança Paulista para enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino às 19h, no estádio Cícero de Souza Marques, em jogo adiantado da 37° rodada do Campeonato Brasileiro. Diante do Massa Bruta, o Atlético conta com um retrospecto incrível de invencibilidade.
O Bragantino iniciou a parceria com a Red Bull no início de 2020, quando a empresa passou a ter todo o controle do futebol da clube paulista. Desde então, o Atlético já enfrentou o Red Bull Bragantino em 11 oportunidades e nunca saiu derrotado.
Nesses 11 encontros, o Galo venceu seis vezes além de cinco empates. A última vitória dos paulistas, foi quando ainda eram apenas Bragantino, lá em 1998. Naquela ocasião venceram por 2 a 0 na primeira fase do antigo Campeonato Brasileiro.
Confrontos da invencibilidade do Atlético
Atlético 2 x 1 Red Bull Bragantino – 13/09/2020 (Mineirão)
Red Bull Bragantino 2 x 2 Atlético – 11/01/2021 (Estádio Nabi Abi Chedid)
Red Bull Bragantino 1 x 1 Atlético – 29/08/2021 (Estádio Nabi Abi Chedid)
Atlético 4 x 3 Red Bull Bragantino – 05/12/2021 (Mineirão)
Red Bull Bragantino 1 x 1 Atlético – 11/05/2022 (Estádio Nabi Abi Chedid)
Atlético 1 x 1 Red Bull Bragantino – 07/09/2022 (Mineirão)
Atlético 1 x 1 Red Bull Bragantino – 10/06/2023 (Mineirão)
Red Bull Bragantino 1 x 2 Atlético – 25/10/2023 (Estádio Nabi Abi Chedid)
Red Bull Bragantino 1 x 2 Atlético – 11/06/2024 (Estádio Nabi Abi Chedid)
Atlético 3 x 0 Red Bull Bragantino – 22/09/2024 (Arena MRV)
Atlético 2 x 1 Red Bull Bragantino – 03/08/2025 (Arena MRV)
Jogo histórico Atlético x Bragantino
O jogo entre Atlético e Bragantino pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro de 2021 sempre será lembrado pela massa atleticana. Naquele 4 a 3 em um Mineirão lotado, o Galo levantou a taça de campeão brasileiro daquele ano. O título havia sido concretizado uma rodada antes contra o Bahia, mas a festa foi com a torcida que celebrou a campanha histórica da equipe comandada por Hulk.
