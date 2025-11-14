Sampaoli vai poupar o Atlético-MG pensando na final da Sul-Americana?

Neste domingo, o Atlético entra em campo pela última vez antes da final da Copa Sul-Americana, e com isso surge a questão de poupar ou não a equipe de olho na decisão. O Galo enfrenta o Bragantino às 19h no estádio Cícero de Souza, em Bragança Paulista, em jogo adiantado da 37° rodada do Campeonato Brasileiro.

Neste domingo, o Atlético entra em campo pela última vez antes da final da Copa Sul-Americana, e com isso surge a questão de poupar ou não a equipe de olho na decisão. O Galo enfrenta o Bragantino às 19h no estádio Cícero de Souza, em Bragança Paulista, em jogo adiantado da 37° rodada do Campeonato Brasileiro.

Após este compromisso, o time mineiro vira a chave para o principal objetivo da temporada, o título da Sul-Americana. No sábado (22), Atlético e Lanús se enfrentam às 17h em campo neutro, Estádio Defensores del Chaco em Assunção no Paraguai. Em jogo único, quem vencer leva, em caso de empate o grande campeão será conhecido nos pênaltis.

Objetivo principal do Atlético é o título da Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Sampaoli vai poupar o Atlético?

Para a partida a principal dúvida fica quanto a poupar ou não a equipe preservando para a final contra o Lanús. Após o último jogo, contra o Fortaleza Sampaoli respondeu sobre e disse que irá analisar nos treinamentos a condição física do Galo, mas se estiverem bem a tendência é força máxima.

"Vamos avaliar, como todos estão, e ver qual é a melhor equipe que podemos colocar contra o Bragantino. Eu penso que o melhor treinamento que podemos ter até a final é competindo. Então, se não há nenhum problema físico, nenhum problema de alguma possibilidade de desgaste de algum jogador, colocaremos o melhor. "

Situação no Brasileirão

O Galo vem de um empate amargo em 3 a 3 contra o Fortaleza em casa. A equipe mineira vencia até os acréscimos da segunda etapa, quando viu Deyverson marcar seu hat-trick e empatar o jogo. No entanto a sequência da equipe é positiva, o time não perde há cinco jogos no Brasileirão, venceu três e empatou outras duas. O alvinegro tem 44 pontos e ocupa a 9° colocação.