Athletico e Foz do Iguaçu se enfrentam nesta terça-feira (3), às 20h (de Brasília), na Arena da Baixada, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense 2026. A partida terá transmissão dos canais Goat (streaming) e Rede Furacão (streaming).

O Furacão encerrou a primeira fase na terceira colocação do Grupo A, com 10 pontos. Já o Azulão da Fronteira ficou na segunda posição, com 11 pontos.

Como chegam os dois times?

O Athletico vem de vitória por 1 a 0 contra o Internacional, no Beira-Rio, pela estreia na Série A. No estadual, venceu o Galo Maringá por 3 a 1, em casa, pela sexta rodada da fase de grupo.

Para o jogo, o Furacão utilizará o elenco principal por conta da segunda rodada do Brasileirão, diante do Corinthians, ter sido adiada de 3 para 19 de fevereiro devido à Supercopa Rei, disputada no domingo (1). Com tempo de preparação, o técnico Odair Hellmann comandará a equipe, que deve ser mesclada entre titulares e reservas.

O Foz do Iguaçu empatou em 1 a 1 com o Operário-PR, no Germano Krüger, e está invicto há três jogos, com uma igualdade e duas vitórias. A última e única derrota foi por 3 a 0 para o Galo Maringá, fora de casa, pela terceira rodada.

O técnico Adriano Souza deve colocar John Lessa na zaga e voltar a ter Breno meio-campo. Lucas Alves é outro que tende a ser titular novamente no ataque.

Confira as informações do jogo entre Athletico e Foz do Iguaçu pelo Campeonato Paranaense

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO X FOZ DO IGUAÇU

QUARTAS DE FINAL (IDA) - CAMPEONATO PARANAENSE

📆 Data e horário: Terça-feira (3), às 20h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Goat (streaming) e Rede Furacão (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior

🚩 Assistentes: Roberto Rivelino dos Santos Júnior e Heitor Alex Eurich

🖥️ VAR: Lucas Paulo Torezin

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Benavídez (Gilberto), Belezi, Léo Pelé e Esquivel; Raul, Jadson e João Cruz (Dudu); Leozinho, Luiz Fernando e Renan Peixoto.

FOZ DO IGUAÇU (Técnico: Adriano Souza)

André Junio; Alex Rocha, Thyller Gabriel, John Lessa e Arthur Vignoli; Daniel Oliveira, Breno (Menezes) e Hiago; Japa, Lucas Alves (Marcos Uberaba) e Vinícius Peixoto.