Nesta quarta-feira (4), Bragantino e Atlético se enfrentam às 19h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto ganha um atrativo especial: ambas as equipes chegam invictas na temporada 2026.

Nesta quarta-feira (4), Bragantino e Atlético se enfrentam às 19h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto ganha um atrativo especial: ambas as equipes chegam invictas na temporada 2026.

continua após a publicidade

Ao lado do Bahia, Atlético e Bragantino estão entre os únicos clubes da Série A que ainda não sofreram derrotas no ano, fato que aumenta a expectativa para o duelo.

O Atlético disputou sete partidas na temporada até o momento, seis pelo Campeonato Mineiro e uma pelo Brasileirão. Foram cinco empates e duas vitórias, totalizando 11 pontos e um aproveitamento de 52,38%.

continua após a publicidade

No Estadual, o Galo ocupa a segunda colocação do Grupo A, com 10 pontos, um a menos que a URT, líder da chave. Restando duas rodadas para o fim da primeira fase, o time mineiro aparece, neste momento, como o segundo melhor colocado geral. Vale lembrar que apenas os líderes dos grupos A, B e C, além do segundo melhor no geral, avançam às semifinais.

+Aposte em Bragantino x Atlético pelo Campeonato Brasileiro

Já o Bragantino também entrou em campo sete vezes na temporada, com seis partidas pelo Campeonato Paulista e uma pelo Brasileirão. O desempenho é superior ao do adversário: são quatro vitórias e três empates, resultando em um aproveitamento de 71,43%.

continua após a publicidade

No Paulistão, o Massa Bruta ocupa a terceira posição, com 12 pontos, faltando duas rodadas para o encerramento da fase classificatória. O formato da competição é de tabela única, com os oito primeiros avançando às quartas de final.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético empatou na estreia por 2 a 2 com o Palmeiras, na Arena MRV. A equipe chegou a sair atrás no placar, virou o jogo, mas sofreu o empate. O Bragantino, por sua vez, começou a competição com vitória fora de casa, superando o Coritiba por 1 a 0, com gol marcado nos acréscimos da partida.

Bragantino x Atlético em 2025 (Foto: Pedro Souza / Atlético)

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG