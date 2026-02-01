menu hamburguer
Bahia x Porto: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Baianão

Equipes se enfrentam às 18h30 deste domingo

Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 01/02/2026
16:22
Atualizado há 2 minutos
Bahia e Porto se enfrentam pelo Baianão (Foto: arte/Lance!)
imagem cameraBahia e Porto se enfrentam pelo Baianão (Foto: arte/Lance!)
Bahia e Porto se enfrentam pela sexta rodada Campeonato Baiano a partir das 18h30 deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova. A partida será transmitida ao vivo pelo canal TVE (TV aberta e Youtube). ➡️Clique aqui para assistir.

Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Com 100% de aproveitamento na temporada e 15 pontos em cinco jogos no Baiano, o Bahia pode garantir a liderança ainda nesta rodada caso vença o Porto e os times do G-4 tropeçem. Já a equipe de Porto Seguro é o quarto colocado, com sete pontos.

Como vem o Bahia?

O Bahia segue em alta na temporada, com 100% de aproveitamento até aqui. Além das cinco vitórias no Campeonato Baiano, o Tricolor também bateu o Corinthians na última quarta-feira, por 2 a 1, na estreia do Brasileirão.

Com as ausências de Ruan Pablo e Sidney, ambos lesionados, Rogério Ceni deve voltar a usar um time alternativo no Baiano, já que a partir das 19h da próxima quinta-feira (horário de Brasília), o Bahia recebe o Fluminense pela 2ª rodada da Série A.

Arena Fonte Nova antes de Bahia x Grêmio (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
Arena Fonte Nova será palco de Bahia x Porto; veja onde assistir (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

➡️Ceni se anima com o Bahia e traça planos para Série A: 'Ser campeão'

Como chega o Porto?

Já o Porto do técnico Sandro Duarte tem o retorno do zagueiro Anderson Bandeira, que cumpriu suspensão na última rodada, para tentar quebrar a sequência de quatro empates consecutivos, todos eles por 1 a 1.

Confira arbitragem e onde assistir Bahia x Porto

BAHIA x PORTO
6ª RODADA DO CAMPEONATO BAIANO

📆 Data e horário: domingo, 1 de fevereiro, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
📺 Onde assistir Bahia x Porto: TVE;
🟨 Árbitro: Ricarle Gustavo Gonçalves Batista;
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e José dos Santos Amador;
4️⃣ Quarto árbitro: Rafael Guimarães dos Reis.

Prováveis escalações

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):
João Paulo; Román Gómez, Gabriel Xavier [Fredi], Kanu [Luiz Gustavo] e Iago Borduchi [Zé Guilherme]; Caio Alexandre [Rezende], Rodrigo Nestor [Jota] e David Martins; Kauê Furquim, Michel Araujo e Dell.

PORTO (Técnico: Sandro Duarte):
Matheus Cabral; Gabriel Saulo, Anderson Bandeira, Everton Dias e Peu; Ygor, Pedro Lima e Luan Rodrigues; Bruno Ferreira, Ítalo e Diki.

