Bahia x Porto: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Baianão
Equipes se enfrentam às 18h30 deste domingo
Bahia e Porto se enfrentam pela sexta rodada Campeonato Baiano a partir das 18h30 deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova. A partida será transmitida ao vivo pelo canal TVE (TV aberta e Youtube). ➡️Clique aqui para assistir.
Com 100% de aproveitamento na temporada e 15 pontos em cinco jogos no Baiano, o Bahia pode garantir a liderança ainda nesta rodada caso vença o Porto e os times do G-4 tropeçem. Já a equipe de Porto Seguro é o quarto colocado, com sete pontos.
Ficha do jogo
Como vem o Bahia?
O Bahia segue em alta na temporada, com 100% de aproveitamento até aqui. Além das cinco vitórias no Campeonato Baiano, o Tricolor também bateu o Corinthians na última quarta-feira, por 2 a 1, na estreia do Brasileirão.
Com as ausências de Ruan Pablo e Sidney, ambos lesionados, Rogério Ceni deve voltar a usar um time alternativo no Baiano, já que a partir das 19h da próxima quinta-feira (horário de Brasília), o Bahia recebe o Fluminense pela 2ª rodada da Série A.
Como chega o Porto?
Já o Porto do técnico Sandro Duarte tem o retorno do zagueiro Anderson Bandeira, que cumpriu suspensão na última rodada, para tentar quebrar a sequência de quatro empates consecutivos, todos eles por 1 a 1.
Confira arbitragem e onde assistir Bahia x Porto
BAHIA x PORTO
6ª RODADA DO CAMPEONATO BAIANO
📆 Data e horário: domingo, 1 de fevereiro, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
📺 Onde assistir Bahia x Porto: TVE;
🟨 Árbitro: Ricarle Gustavo Gonçalves Batista;
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e José dos Santos Amador;
4️⃣ Quarto árbitro: Rafael Guimarães dos Reis.
Prováveis escalações
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):
João Paulo; Román Gómez, Gabriel Xavier [Fredi], Kanu [Luiz Gustavo] e Iago Borduchi [Zé Guilherme]; Caio Alexandre [Rezende], Rodrigo Nestor [Jota] e David Martins; Kauê Furquim, Michel Araujo e Dell.
PORTO (Técnico: Sandro Duarte):
Matheus Cabral; Gabriel Saulo, Anderson Bandeira, Everton Dias e Peu; Ygor, Pedro Lima e Luan Rodrigues; Bruno Ferreira, Ítalo e Diki.
