Atlético-MG apresenta diretrizes do Conselho da massa: entenda todos os detalhes
Órgão passa a funcionar nessa temporada com objetivo de aproximar clube e torcida
Nessa segunda-feira, o Atlético apresentou os detalhes sobre as diretrizes e o funcionamento do Conselho da Massa. Órgão que passa a existir nessa temporada com a função de oportunizar e fortalecer o diálogo estruturado e coordenado entre a torcida e o Clube.
"O Conselho nos ajudará a construir decisões mais próximas. É um passo concreto para fortalecer uma cultura de participação, pertencimento e diálogo permanente, compreendendo percepções, demandas e expectativas da Massa", destacou o CEO do Galo, Pedro Daniel.
Entenda todos os detalhes do Conselho da Massa:
1 – COMPOSIÇÃO
O Conselho da Massa (CM) é uma estrutura formal de diálogo entre representantes da Massa Atleticana e a administração do Galo. O novo órgão de governança representa um marco de aproximação da gestão executiva com a torcida, cujo objetivo é contribuir com o Atlético por meio do compartilhamento de ideias, percepções e recomendações sobre temas estratégicos do Galo, relativos à experiência do torcedor.
Dentre os 10 (dez) membros do Conselho da Massa, 09 (nove) serão escolhidos de forma democrática por meio de votação da própria torcida, observados os critérios pré-definidos pelo Atlético e as regras do Regimento Interno, para mandatos de 01 (um) ano.
Para garantir sua representatividade, o Conselho da Massa será composto por membros do Galo Na Veia, de Torcidas Organizadas, dos Consulados e Embaixadas, além de Cessionários de Cadeira Cativa e/ou Camarote da Arena MRV e Formadores de Opinião (jornalistas e/ou influenciadores).
Todas as candidaturas passarão por validação e análise básica de idoneidade, visando proteger a credibilidade do Conselho.
Confira as categorias e seus requisitos de candidatura:
Galo Na Veia (3 vagas)
- Mínimo de 3 anos como sócio adimplente do Programa de Relacionamento com o Torcedor "Galo na Veia";
- Presença em, pelo menos, 60% dos jogos da equipe profissional masculina do Galo como mandante na Arena MRV, com público, desde a inauguração do estádio.
- ATENÇÃO! Uma das vagas será, necessariamente, de uma mulher.
Torcidas Organizadas (2 vagas)
- Indicação formal da Torcida Organizada da qual seja integrante;
- Mínimo de 3 anos como membro ativo da respectiva torcida;
- A torcida deve ser registrada e reconhecida junto ao Batalhão de Choque da Polícia Militar de Minas Gerais.
Consulados do Galo (Nacionais e Internacionais) (1 vaga)
- Indicação formal do Consulado do Galo do qual seja integrante;
- Mínimo de 3 anos como membro do respectivo Consulado;
- Consulado registrado e reconhecido oficialmente pelo Clube.
Embaixadas do Galo (Interior de MG) (1 vaga)
- Indicação formal da Embaixada do Galo da qual seja integrante;
- Mínimo de 3 anos como membro da respectiva Embaixada.
- Embaixada registrada e reconhecida oficialmente pelo Clube.
Jornalistas ou Formadores de Opinião (1 vaga)
- Mínimo de 3 anos, de forma ininterrupta, atuando em coberturas do Galo (imprensa tradicional ou canais digitais)
- Veículo ao qual o respectivo formador de opinião esteja vinculado deve ter cadastro ativo na Agência Galo.
Permissionários de Cadeiras Cativas e/ou Camarotes (1 vaga)
- Mínimo de 3 anos como sócio Arena MRV adimplente.
- Presença em, pelo menos, 60% dos jogos da equipe profissional masculina do Galo como mandante na Arena MRV, com público, desde a inauguração do estádio.
Indicação Galo (1 vaga)
- O Atlético indicará um membro diretamente, não sujeito à votação, sem prejuízo das análises de idoneidade.
Requisitos gerais para todos os membros:
O Atlético analisará as candidaturas, verificando:
- Cumprimento dos requisitos da categoria;
- Certidão de Antecedentes Criminais emitida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública da Polícia Federal com anotação negativa;
- Histórico de punições administrativas aplicadas pelo Atlético/Arena MRV, cumpridas ou em cumprimento, com fundamento no Regulamento do Galo na Veia e/ou Regulamento de Uso da Arena MRV.
No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os documentos de identificação solicitados e a Certidão Negativa de Antecedentes Criminais do Ministério da Justiça e Segurança Pública da Polícia Federal. Certidão disponível em: https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-de-antecedentes-criminais
2 – PROCESSOS DE SELEÇÃO E VOTAÇÃO
Sócios-Torcedores GNV e Permissionários de Cadeiras Cativas e/ou Camarotes da Arena MRV: Após a certificação, pelo Atlético, as pessoas aptas a se candidatar ao Conselho da Massa serão comunicadas por e-mail.
Torcidas Organizadas, Consulados e Embaixadas: cada organizada, consulado e embaixada deverá realizar processos internos de escolha e oficializar ao Clube os representantes escolhidos para participar da eleição.
Jornalistas ou Formadores de Opinião: os canais/veículos de comunicação aptos à candidatura deverão se inscrever via formulário digital, com a indicação de um representante. Caso cumpra com todos os requisitos, a respectiva candidatura será validada. O formulário será disponibilizado oportunamente pelo Clube.
Votação
Todos os candidatos aprovados na verificação de requisitos poderão ser votados em eleição a ser realizada no SuperApp do Galo, em período e horário previamente divulgados.
Poderão votar Sócios GNV ativos, incluindo o GNV da Massa. A votação acontecerá por categoria, e cada votante poderá registrar 1 (um) voto em cada categoria disponível. As informações sobre período de votação serão disponibilizadas em breve.
Ao final, os candidatos mais votados serão eleitos e os resultados da votação publicados pelos canais oficiais do Galo.
3 – GOVERNANÇA E FUNCIONAMENTO
O Conselho da Massa terá, no mínimo, 04 (quatro) Reuniões Ordinárias por ano, e Reuniões Extraordinárias sempre que convocadas pelo Atlético.
As Reuniões serão convocadas com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência, por meio de avisos nos meios de comunicação do Atlético, e a pauta será previamente estabelecida da seguinte forma: um tema escolhido pelos membros do Conselho e um tema indicado pelo Atlético.
O formato dos encontros será híbrido (presencial + online), para viabilizar a participação de todos os membros. Via de regra, o Conselho da Massa será recebido para as reuniões na Arena MRV.
Responsabilidades principais do Conselho da Massa:
O Conselho da Massa é um espaço consultivo para representar, de forma plural e organizada, a visão da torcida em temas relevantes para a experiência do torcedor e para a relação com o Atlético. Confira as principais responsabilidades do Conselho:
- Ouvir e organizar demandas coletivas, priorizando temas estruturais (e não casos individuais).
- Priorizar assuntos e contribuir com recomendações registradas para o Clube.
- Debater com respeito e responsabilidade, buscando melhorias possíveis com base em informações e boa-fé.
- Zelar pela credibilidade do Atlético, atuando com integridade, evitando conflitos de interesse e respeitando regras de confidencialidade quando aplicável.
- Dar retorno à torcida com transparência, pelos canais oficiais, respeitando limites de proteção de dados e informações sensíveis.
4 – TRANSPARÊNCIA
As informações do Conselho da Massa, referentes aos seus membros, contatos oficiais e atas, serão disponibilizadas pelo Galo em seu site oficial.
5 – TEMAS
O Conselho Consultivo da Massa (CCM) tem como finalidade promover o diálogo estruturado entre o Clube e a Massa, sobre temas como:
Visão Estratégica; Experiência nos Dias de Jogos; Política de Preços e Ingressos; Programa de Sócio-Torcedor; Identidade Visual e Patrimônio Histórico; Comunicação Institucional; Projetos Sociais e Comunitários; Engajamento Digital e Internacionalização; Governança e Transparência e Diversidade e Inclusão.
