Arsenal x Chelsea: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Copa da Liga Inglesa
Confira todas as informações do duelo
- Matéria
- Mais Notícias
Arsenal e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira (3), às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pelo jogo de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa 2025/26. O clássico decisivo terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+
Relacionadas
- Futebol Internacional
Raphinha sofre lesão e desfalca Barcelona em confronto da Copa do Rei
Futebol Internacional02/02/2026
- Internacional
Ex-técnico do Internacional é suspenso por fala polêmica
Internacional02/02/2026
- Futebol Internacional
De saída? Cristiano Ronaldo bate o pé e se recusa a jogar pelo Al-Nassr
Futebol Internacional02/02/2026
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O Arsenal chega em vantagem após vencer o duelo de ida por 3 a 2, fora de casa, e pode até empatar para garantir vaga na final. A equipe de Mikel Arteta vive momento sólido na temporada e tenta voltar à decisão do torneio após mais de três décadas.
Ficha do jogo
O Chelsea, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente. Sob o comando de Liam Rosenior, os Blues apostam no poder ofensivo e na boa fase de jovens como Estêvão para reverter o placar e encerrar o jejum de títulos da competição.
Tudo sobre Arsenal x Chelsea (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Arsenal 🆚 Chelsea
Semifinal (volta) – Copa da Liga Inglesa
📆 Data e horário: terça-feira, 3 de fevereiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Stuart Attwell
🚩 Assistentes: Edward Smart e Blake Antrobus
📺 VAR: James Bell
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴🔴 Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
David Raya; Jurrïen Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães e Piero Hincapié; Declan Rice e Martin Zubimendi; Noni Madueke, Martin Ødegaard e Gabriel Martinelli; Viktor Gyökeres.
🔵🔵 Chelsea (Técnico: Liam Rosenior)
Robert Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah e Cucurella; Enzo Fernández e Andrey Santos; Estêvão, João Pedro e Pedro Neto; Marc Guiu.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias