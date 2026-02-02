menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Arsenal x Chelsea: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Copa da Liga Inglesa

Confira todas as informações do duelo

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/02/2026
12:57
Arsenal x Chelsea pela semifinal da Copa da Liga Inglesa (Arte: Lance!)
imagem cameraArsenal x Chelsea pela semifinal da Copa da Liga Inglesa (Arte: Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Arsenal e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira (3), às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pelo jogo de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa 2025/26. O clássico decisivo terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Arsenal chega em vantagem após vencer o duelo de ida por 3 a 2, fora de casa, e pode até empatar para garantir vaga na final. A equipe de Mikel Arteta vive momento sólido na temporada e tenta voltar à decisão do torneio após mais de três décadas.

continua após a publicidade

Ficha do jogo

Arsenal-escudo-onde-assistir
ARS
Chelsea-escudo-onde-assistir
CHE
Semifinal
Copa da Liga Inglesa
Data e Hora
terça-feira, 3 de fevereiro, às 17h (de Brasília)
Local
Emirates Stadium, em Londres (ING)
Árbitro
Stuart Attwell
Assistentes
Edward Smart e Blake Antrobus
Var
James Bell
Onde assistir

O Chelsea, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente. Sob o comando de Liam Rosenior, os Blues apostam no poder ofensivo e na boa fase de jovens como Estêvão para reverter o placar e encerrar o jejum de títulos da competição.

Tudo sobre Arsenal x Chelsea (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA

Arsenal 🆚 Chelsea
Semifinal (volta) – Copa da Liga Inglesa

📆 Data e horário: terça-feira, 3 de fevereiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Stuart Attwell
🚩 Assistentes: Edward Smart e Blake Antrobus
📺 VAR: James Bell

continua após a publicidade

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴🔴 Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
David Raya; Jurrïen Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães e Piero Hincapié; Declan Rice e Martin Zubimendi; Noni Madueke, Martin Ødegaard e Gabriel Martinelli; Viktor Gyökeres.

🔵🔵 Chelsea (Técnico: Liam Rosenior)
Robert Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah e Cucurella; Enzo Fernández e Andrey Santos; Estêvão, João Pedro e Pedro Neto; Marc Guiu.

Arsenal x Chelsea pela semifinal da Copa da Liga Inglesa (Arte: Lance!)
Arsenal x Chelsea pela semifinal da Copa da Liga Inglesa (Arte: Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias