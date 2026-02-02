Albacete x Barcelona: onde assistir e escalações do jogo da Copa do Rei
Confira todas as informações do duelo
- Matéria
- Mais Notícias
Albacete e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (3), às 17h (de Brasília), no Estádio Carlos Belmonte, em Albacete, pelas quartas de final da Copa do Rei 2025/26. O confronto decisivo terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+
Relacionadas
- Onde Assistir
Arsenal x Chelsea: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Copa da Liga Inglesa
Onde Assistir02/02/2026
- Futebol Internacional
Raphinha sofre lesão e desfalca Barcelona em confronto da Copa do Rei
Futebol Internacional02/02/2026
- Internacional
Ex-técnico do Internacional é suspenso por fala polêmica
Internacional02/02/2026
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O Albacete chega embalado após protagonizar uma das maiores surpresas da competição ao eliminar o Real Madrid na fase anterior. Disputando a segunda divisão espanhola, a equipe aposta no fator casa e no bom momento ofensivo para tentar seguir fazendo história na Copa do Rei.
Ficha do jogo
O Barcelona, por sua vez, vive fase estável na temporada e entra em campo como favorito à classificação. O time comandado por Hansi Flick vem de vitória em LaLiga e pode promover algumas rotações, mas mantém o foco em avançar às semifinais do torneio.
Tudo sobre Albacete x Barcelona (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Albacete 🆚 Barcelona
Quartas de final – Copa do Rei
📆 Data e horário: terça-feira, 3 de fevereiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Carlos Belmonte, em Albacete (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: José Luis Munuera Montero
📺 VAR: Valentín Pizarro Gómez
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚪ Albacete (Técnico: Alberto González)
Marino; Gámez, Vallejo, Neva e Gómez; Villar, A. Pacheco e Ale Meléndez; Medina, Valverde e Betancor.
🔵🔴 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Szczesny; João Cancelo, Ronald Araújo, Martín e Baldé; Casadó, Bernal e Dani Olmo; Rashford, Bardghji e Lewandowski.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias