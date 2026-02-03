Força máxima: As opções de Sampaoli para escalar o Atlético-MG contra o Bragantino

Nesta quarta-feira (3), o Atlético viaja até Bragança Paulista para enfrentar o Red Bull Bragantino, às 19h, no Estádio Cícero de Souza Marques, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Jorge Sampaoli deve mandar a campo força máxima, mantendo a base da equipe que venceu o Cruzeiro e empatou com o Palmeiras.

Invicto na temporada 2026, o Galo soma duas vitórias e cinco empates em sete partidas disputadas, alcançando um aproveitamento de 52,38%. No Brasileirão, a equipe busca a primeira vitória após empatar em 2 a 2 com o Palmeiras, na Arena MRV, na última quarta-feira.

No fim de semana, Sampaoli optou por escalar um time misto na vitória sobre o Pouso Alegre, pelo Campeonato Mineiro. Mesmo saindo atrás no placar, o Atlético virou o jogo e venceu por 3 a 1, resultado que aumentou as chances de classificação para as semifinais do Estadual.

Para o duelo contra o Bragantino, porém, o treinador terá um novo desfalque. Além de Lyanco, fora desde o fim do ano passado por lesão, o volante Alexsander sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante a partida contra o Pouso Alegre. Exames de imagem constataram ruptura total do ligamento colateral medial. O jogador será submetido a tratamento conservador, sem necessidade de procedimento cirúrgico.

Opções de Sampaoli para escalar o Atlético contra o Bragantino

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Pedro Cobra

Zagueiros: Ivan Román, Junior Alonso, Ruan Tressoldi, Samuel, Vitão

Laterais: Kauã Pascini, Luis Gustavo, Natanael, Renan Lodi, Ángelo Preciado

Meias: Alan Franco, Bernard, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Igor Toledo, Cissé, Victor Hugo, Patrick, Reinier, Maycon, Índio

Atacantes: Cadu, Cauã Soares, Dudu, Biel, Hulk, Murillo, Cuello, Alan Minda e Cassierra

Lesiondos: Lyanco e Alexsander

