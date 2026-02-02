menu hamburguer
Futebol Internacional

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (2/2/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Dia 02/02/2026
06:00
Wesley, ex-Flamengo, comemora gol marcado pela Roma contra o Bologna, pelo Campeonato Italiano (Foto: Tiziana Fabi/AFP)
imagem cameraWesley, ex-Flamengo, comemora gol marcado pela Roma contra o Bologna, pelo Campeonato Italiano (Foto: Tiziana Fabi/AFP)
Nesta segunda-feira (2), a agenda do futebol traz partidas importantes em diferentes ligas ao redor do mundo. Os jogos de hoje contam com duelos pelo Campeonato Saudita, confrontos relevantes na Europa e jogos decisivos nos estaduais brasileiros, com opções de transmissão na TV e no streaming.

continua após a publicidade

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 2 de fevereiro de 2025)

Campeonato Saudita

  • 12h15 – Al-Riyadh x Al-Nassr – Canal GOAT e SporTV
  • 14h30 – Al-Hilal x Al-Ahli – Canal GOAT

Campeonato Turco

  • 14h – Kocaelispor x Fenerbahce – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Português

  • 15h45 – AVS x Braga – Xsports e Disney+
  • 17h – Casa Pia x Porto – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano

  • 16h45 – Udinese x Roma – ESPN e Disney+
Wesley comemora a vitória da Roma com seus companheiros (Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP)
Wesley comemora a vitória da Roma com seus companheiros (Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP)

Campeonato Carioca

  1. 17h – Maricá x Volta Redonda – Premiere
  2. 20h – Madureira x Vasco – SporTV, Premiere e ge.tv

Campeonato Inglês

  • 17h – Sunderland x Burnley – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 17h – Mallorca x Sevilla – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Cearense

  • 19h – Floresta x Ferroviário – FCF TV

Campeonato Argentino

22h – Argentinos Juniors x Belgrano – Disney+

