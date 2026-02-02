Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (2/2/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Nesta segunda-feira (2), a agenda do futebol traz partidas importantes em diferentes ligas ao redor do mundo. Os jogos de hoje contam com duelos pelo Campeonato Saudita, confrontos relevantes na Europa e jogos decisivos nos estaduais brasileiros, com opções de transmissão na TV e no streaming.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 2 de fevereiro de 2025)
Campeonato Saudita
- 12h15 – Al-Riyadh x Al-Nassr – Canal GOAT e SporTV
- 14h30 – Al-Hilal x Al-Ahli – Canal GOAT
Campeonato Turco
- 14h – Kocaelispor x Fenerbahce – ESPN 4 e Disney+
➡️Clique para assistir na Disney+
Campeonato Português
- 15h45 – AVS x Braga – Xsports e Disney+
- 17h – Casa Pia x Porto – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Italiano
- 16h45 – Udinese x Roma – ESPN e Disney+
Campeonato Carioca
- 17h – Maricá x Volta Redonda – Premiere
- 20h – Madureira x Vasco – SporTV, Premiere e ge.tv
Campeonato Inglês
- 17h – Sunderland x Burnley – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Campeonato Espanhol
- 17h – Mallorca x Sevilla – ESPN 3 e Disney+
Campeonato Cearense
- 19h – Floresta x Ferroviário – FCF TV
Campeonato Argentino
22h – Argentinos Juniors x Belgrano – Disney+
