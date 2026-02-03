Depois de abandonar a última derrota do Golden State Warriors, para o Detroit Pistons, Stephen Curry foi cortado do duelo desta terça-feira (3) da NBA. A partida será, a partir das 20h30 (de Brasília), no Chase Center, em San Francisco, contra o Philadelphia 7ers. O armador precisou deixar a quadra na última partida devido à uma lesão no joelho direito.

O incidente ocorreu quando Curry converteu uma bandeja sofrendo falta nos minutos finais do terceiro período do jogo. Após a jogada, o armador de 37 anos começou a mancar, foi examinado pela equipe médica ainda em quadra e, logo em seguida, deixou o jogo em direção ao vestiário.

O problema no joelho já o afetava antes do confronto com Detroit, por isso, a saída não assustou a comissão técnica. Na semana anterior, o camisa 30 apareceu no relatório médico com inchaço e dores após treino individual, antes do primeiro confronto contra o Minnesota Timberwolves, quando foi diagnosticada uma inflamação na patela. Apesar disso, Curry participou da partida.



Sem o armador, o Warriors perdeu para o Detroit Pistons por 131 a 124 na última sexta-feira (30). A equipe anunciou que ele seria reavaliado novamente em duas semanas. Dessa maneira, a expectativa é que Curry fique fora até o jogo contra o Boston Celtics no dia 20 de fevereiro, perdendo, assim, cinco compromissos com o time.

Confira as informações do jogo de Stephen Curry

✅ FICHA TÉCNICA

GOLDEN STATE WARRIORS X PHILADELPHIA 76ERS

TEMPORADA REGULAR - NBA

📆 Data e horário: terça-feira, 3 de fevereiro de 2025, às 00h (de Brasília)

📍 Local: Chase Center, em San Francisco (EUA)

📺 Onde assistir: Prime Video e NBA League Pass