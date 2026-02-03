menu hamburguer
Stephen Curry joga hoje? Veja horário e onde assistir a Warriors x Sixers

Armador deixou a quadra lesionado no último confronto do Golden State Warriors

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 03/02/2026
11:33
Atualizado há 1 minutos
AFP__20250302__2202158850__v1__HighRes__GoldenStateWarriorsVPhiladelphia76ers-scaled-aspect-ratio-512-320
imagem cameraStephen Curry em ação pelo Golden State Warriors (Foto: David Dow/NBAE via Getty Images/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Depois de abandonar a última derrota do Golden State Warriors, para o Detroit Pistons, Stephen Curry foi cortado do duelo desta terça-feira (3) da NBA. A partida será, a partir das 20h30 (de Brasília), no Chase Center, em San Francisco, contra o Philadelphia 7ers. O armador precisou deixar a quadra na última partida devido à uma lesão no joelho direito.

O incidente ocorreu quando Curry converteu uma bandeja sofrendo falta nos minutos finais do terceiro período do jogo. Após a jogada, o armador de 37 anos começou a mancar, foi examinado pela equipe médica ainda em quadra e, logo em seguida, deixou o jogo em direção ao vestiário.

O problema no joelho já o afetava antes do confronto com Detroit, por isso, a saída não assustou a comissão técnica. Na semana anterior, o camisa 30 apareceu no relatório médico com inchaço e dores após treino individual, antes do primeiro confronto contra o Minnesota Timberwolves, quando foi diagnosticada uma inflamação na patela. Apesar disso, Curry participou da partida.

Sem o armador, o Warriors perdeu para o Detroit Pistons por 131 a 124 na última sexta-feira (30). A equipe anunciou que ele seria reavaliado novamente em duas semanas. Dessa maneira, a expectativa é que Curry fique fora até o jogo contra o Boston Celtics no dia 20 de fevereiro, perdendo, assim, cinco compromissos com o time.

Confira as informações do jogo de Stephen Curry

✅ FICHA TÉCNICA
GOLDEN STATE WARRIORS X PHILADELPHIA 76ERS
TEMPORADA REGULAR - NBA

📆 Data e horário: terça-feira, 3 de fevereiro de 2025, às 00h (de Brasília)
📍 Local: Chase Center, em San Francisco (EUA)
📺 Onde assistir: Prime Video e NBA League Pass

Draymond Green - Stephen Curry - Golden State Warriors x Utah Jazz - NBA
Draymond Green e Stephen Curry em ação pelo Golden State Warriors (Foto: Melissa Majchrzak/NBAE via Getty Images/AFP)

  • Matéria
  • Mais Notícias