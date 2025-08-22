Bournemouth x Wolves: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Premier League
Bournemouth e Wolves se enfrentam neste sábado (23), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 11h (de Brasília) no Vitality Stadium, em Bournemouth (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+
Apesar da derrota para o Liverpool na estreia, o Bournemouth, comandado por Andoni Iraola, mostrou força, especialmente no contra-ataque. O grande destaque foi o atacante Antoine Semenyo, que marcou dois gols em uma performance resiliente após sofrer abuso racista durante o jogo. O principal dilema da equipe é a sua forma em casa: apesar de ter vencido apenas 2 de seus últimos 8 jogos no Vitality Stadium na temporada passada, o time carrega a estatística positiva de não perder a primeira partida em casa de uma nova campanha há cinco temporadas consecutivas.
O Wolves, treinado por Vitor Pereira, busca uma reação imediata após uma dura goleada de 4 a 0 sofrida em casa para o Manchester City, resultado que o deixou na última posição da tabela. A equipe enfrenta um desafio histórico, pois possui um péssimo retrospecto no mês de agosto, com apenas uma vitória nos últimos 22 jogos disputados neste período na Premier League.
Tudo sobre o jogo entre Bournemouth e Wolves pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Bournemouth x Wolves
Premier League
📆 Data e horário: sábado, 23 de agosto, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Vitality Stadium, em Bournemouth (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🟨 Arbitragem: Thomas Bramall (árbitro); Simon Bennett e Craig Taylor (assistentes); Thomas Kirk (quarto árbitro)
📺 VAR: Chris Kavanagh
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola):
Petrovic; Smith, Diakite, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Semenyo, Tavernier, Brooks; Evanilson
Wolves (Técnico: Vitor Pereira):
Sa; Doherty, Toti, Agbadou; Tchatchoua, Gomes, Andre, Wolfe; Lopez, Munetsi; Larsen
