Botafogo x Sport: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Botafogo e Sport se enfrentam nesta terça-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será transmitido pelo "Prime Video" no streaming. Clique aqui para assistir Botafogo x Sport:

Na luta por uma vaga na Libertadores, o Botafogo chega para o duelo com cinco jogos de invencibilidade e sem sofrer gols nos últimos três. Com sete pontos de vantagem dentro do G-7, o Glorioso precisa somente das vitórias em casa para se classificar.

Para a partida contra o já rebaixado Sport, o técnico Davide Ancelotti terá novamente a base que evoluiu nos últimos compromissos e mostrou sinais de maior competitividade. Ficam as expectativas pelos retornos de Montoro e Barrera, o que será definido às vésperas do confronto.

Do outro lado, o Sport vem de dura goleada em casa para o Flamengo, pelo placar de 5 a 1, quando foi decretado seu rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão ocupa a lanterna da competição e, para piorar, chega ao Rio de Janeiro com desfalques e possibilidades de testes no elenco.

No primeiro turno, na Ilha do Retiro, o Botafogo venceu pelo placar de 1 a 0 com gol marcado pelo lateral-esquerdo Cuiabano nos minutos finais.

Cuiabano comemorando gol do Botafogo sobre o Sport (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

FICHA TÉCNICA

BRASILEIRÃO - 34ª RODADA

📆 Data e horário: terça-feira, 18 de novembro, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro;

👁️ Onde assistir: Prime Video;

🟨 Arbitragem: Bruno Pereira Vasconcelos (BA);

🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Daniella Coutinho (BA);

🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC);

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: Léo Linck, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas, Savarino e Santi Rodríguez; Joaquín Correa e Arthur Cabral.

SPORT: Gabriel, Aderlan, Rafael Thyere, João Silva e Luan Cândido; Christian Rivera, Lucas Kal e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo.