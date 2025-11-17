John Textor, dono da SAF do Botafogo, apresenta nova mansão; veja

CFO da SAF do Botafogo, Anderson Santos esteve em Miami, nos Estados Unidos, para a "Soccerex", convenção de futebol a nível global. O diretor financeiro do projeto alvinegro aproveitou para visitar o chefe John Textor e, em vídeo, apresentou a nova casa do bilionário estadunidense.

A nova casa de John Textor fica localizada em West Palm Beach, no estado da Flórida. O terreno impressiona por seu tamanho e beleza. Veja abaixo:

John Textor e suas movimentações na Eagle Football

Em disputa nos bastidores com acionistas e demais sócios da Eagle Football Holdings, grupo britânico o qual é sócio-majoritário, Textor vem acumulando capítulos que chamam atenção. No mais recente, o estadunidense destituiu Michele Kang e Jean Pierre Conte, dois acionistas, do conselho de administração da empresa.

O dono da SAF do Botafogo avia sido retirado da frente da gestão do Lyon pelo conselho e demais acionistas do grupo, que reprovavam sua governança e contas, apontando quadro de finanças desequilibradas e tendência à crise irreversível. Agora, indicou novos diretores mais alinhados ao seu modelo de governança para o conselho da EFH.

John Textor chegou ao Botafogo como comprador de 90% das ações da SAF no início de 2022. Em três anos, o Glorioso conquistou o título da Libertadores e do Brasileirão, em 2024.

