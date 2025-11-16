Gilbert Hime foi o destaque do jogo, marcando nove gols, em um espetáculo que tornou-se parte integral da identidade do Botafogo.

A partida, realizada em General Severiano, solidificou o clube como uma potência do futebol carioca e demonstrou um estilo de jogo ofensivo inovador.

O Botafogo aplicou a maior goleada da história do futebol brasileiro, vencendo o Mangueira por 24 a 0 em 30 de maio de 1909.

O Botafogo de Futebol e Regatas carrega em sua história algumas das páginas mais ricas e lendárias do futebol brasileiro. Desde os primeiros anos do século XX, o clube alvinegro já mostrava seu talento e sua vocação para o protagonismo. Mas nenhum resultado traduz melhor a força e a tradição do Glorioso em seus primórdios do que o 24 a 0 aplicado sobre o Mangueira, em 30 de maio de 1909, válido pelo Campeonato Carioca. O Lance! relembra a maior goleada da história do Botafogo.

Maior goleada da história do Botafogo

A goleada é até hoje o maior placar da história do futebol brasileiro em partidas oficiais — um recorde que atravessou gerações e jamais foi igualado. A partida aconteceu no campo de General Severiano, berço botafoguense, diante de um público que presenciou um espetáculo de domínio técnico e intensidade.

O time alvinegro, então conhecido como Botafogo Football Club, estava em plena ascensão. O futebol ainda dava seus primeiros passos no Rio de Janeiro, e o clube, fundado em 1904, já se destacava pela organização e pelo estilo de jogo ofensivo. Contra o Mangueira, a equipe impôs uma exibição perfeita, marcando 13 gols no primeiro tempo e 11 na segunda etapa — uma demonstração de força e eficiência raramente vista na história do esporte.

A vitória não apenas consolidou o Botafogo como uma das potências do futebol carioca nascente, mas também ajudou a construir o DNA de um clube que, mais de um século depois, continuaria sendo associado ao talento, à ousadia e à paixão. O 24 a 0 é, portanto, muito mais do que um número: é um símbolo da grandeza do Glorioso.

O cenário do futebol carioca em 1909 e o domínio do Botafogo

O futebol carioca do início do século XX ainda era um esporte amador, praticado em clubes sociais e por jovens de classe média e alta. As partidas eram disputadas em campos de terra batida, e a organização dos campeonatos estava apenas começando a se consolidar. Mesmo nesse contexto, o Botafogo já se destacava por sua seriedade e pela busca constante de excelência.

O Campeonato Carioca de 1909 contou com sete equipes: América, Fluminense, Paysandu, Bangu, Haddock Lobo, Botafogo e Mangueira. Este último era um clube pequeno e limitado, formado por operários e estudantes, e não conseguiu resistir à força botafoguense. O Glorioso, comandado por Gilberto de Almeida Rego — que anos depois se tornaria árbitro da Copa do Mundo de 1930 —, mostrou-se tecnicamente muito superior.

A goleada de 24 a 0 se tornou um marco não apenas pela quantidade de gols, mas também pela maneira como foi construída. O Botafogo atacou incessantemente, trocando passes rápidos e utilizando um esquema ofensivo incomum para a época. Foi o prenúncio do estilo que marcaria o clube ao longo de sua história: o futebol arte.

Os protagonistas da goleada histórica: Gilbert Hime, Mimi Sodré e companhia

Entre os nomes que fizeram história naquele 30 de maio de 1909, alguns se tornaram lendas do Botafogo. O atacante Gilbert Hime, por exemplo, foi o grande destaque, marcando nove gols e comandando a artilharia. Outro nome importante foi Mimi Sodré, que balançou as redes cinco vezes e viria a se tornar um dos maiores jogadores do futebol carioca nas décadas seguintes.

Os jornais da época relataram que o Mangueira praticamente não ultrapassou o meio-campo. O goleiro botafoguense, Guilherme, quase não foi exigido, enquanto o ataque alvinegro manteve um ritmo impressionante até o apito final. O placar de 24 a 0 foi construído de forma metódica e sem qualquer sinal de complacência.

A equipe ainda contava com jogadores como Rolando, Baiano, Abelardo e Curiol, todos citados nas crônicas esportivas de 1909. O time daquele dia entraria para a eternidade como o autor da maior goleada já registrada oficialmente em competições brasileiras.

General Severiano, o palco da maior goleada da história

O jogo foi disputado no antigo campo de General Severiano, local que se tornaria um símbolo da história botafoguense. Situado no bairro de Botafogo, o estádio era um dos mais organizados do Rio de Janeiro na época e servia de palco para os principais duelos do campeonato.

Ver o Botafogo aplicar 24 a 0 em casa, com o apoio de torcedores e curiosos, reforçou o prestígio do clube e ajudou a consolidar General Severiano como a "casa do futebol carioca" durante as primeiras décadas do século XX. O local testemunhou o nascimento do Botafogo como potência e, posteriormente, seria cenário de conquistas e títulos que moldariam a tradição do Glorioso.

O impacto histórico do 24 a 0

Mais de 115 anos se passaram, e nenhuma outra equipe brasileira conseguiu repetir ou superar a marca do Botafogo. O 24 a 0 sobre o Mangueira segue como o maior placar da história do futebol nacional em competições oficiais reconhecidas por federações estaduais.

O feito ganhou dimensões lendárias e, com o passar do tempo, tornou-se parte da identidade do clube. Ele representa a origem de um futebol ousado, criativo e ofensivo — o mesmo que seria personificado, décadas depois, por craques como Garrincha, Nilton Santos, Didi e Jairzinho. A goleada de 1909 foi o primeiro ato de um clube destinado a marcar o futebol brasileiro pela genialidade.