Botafogo perde Santi e Correa para duelo com Sport; Montoro e Barrera retornam
Glorioso volta a campo nesta terça-feira (18), no Nilton Santos
- Matéria
- Mais Notícias
O Botafogo terá dois grandes problemas de última hora para o jogo contra o Sport, nesta terça-feira (18), no Estádio Nilton Santos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Joaquín Correa e Santiago Rodríguez sofreram problemas e serão reavaliados no CT Lonier. Por outro lado, Davide Ancelotti contará com os retornos de Álvaro Montoro e Jordan Barrera.
➡️ Botafogo entra em semana decisiva para fazer valer o 'fator casa'
➡️ Conheça Riquelme Felipe, zagueiro a caminho do Botafogo para 2026
Tucu Correa e Santi Rodríguez fizeram parte da estrutura utilizada pelo técnico italiano nos últimos jogos, quando o Botafogo mostrou melhor desempenho e deu sinais de evolução. Os estrangeiros vinham se destacando no time titular.
As baixas abrem espaço para nomes como Artur e Jeffinho. Montoro e Barrera correm por fora após serem liberados pelo departamento médico e preparação física. Quem também reaparece na lista de relacionados é o atacante panamenho Kadir, do sub-20
Botafogo com reforços internos
Álvaro Montoro e Jordan Barrera se lesionaram durante a disputa da Copa do Mundo Sub-20, no Chile, entre setembro e outubro. O argentino teve uma fratura na clavícula direita e passou por cirurgia, enquanto o colombiano sofreu lesão na coxa esquerda.
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo
Com 52 pontos na sexta colocação do Campeonato Brasileiro, o Botafogo luta por vaga na Libertadores e persegue o Bahia, quinto colocado, para ir direto à fase de grupos. O Sport, por sua vez, já está rebaixado para a Série B de 2026.
- Matéria
- Mais Notícias