Botafogo perde Santi e Correa para duelo com Sport; Montoro e Barrera retornam

Glorioso volta a campo nesta terça-feira (18), no Nilton Santos

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/11/2025
22:20
Atualizado há 22 minutos
Santi Rodríguez e Montoro comemorando gol do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
O Botafogo terá dois grandes problemas de última hora para o jogo contra o Sport, nesta terça-feira (18), no Estádio Nilton Santos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Joaquín Correa e Santiago Rodríguez sofreram problemas e serão reavaliados no CT Lonier. Por outro lado, Davide Ancelotti contará com os retornos de Álvaro Montoro e Jordan Barrera.

Tucu Correa e Santi Rodríguez fizeram parte da estrutura utilizada pelo técnico italiano nos últimos jogos, quando o Botafogo mostrou melhor desempenho e deu sinais de evolução. Os estrangeiros vinham se destacando no time titular.

As baixas abrem espaço para nomes como Artur e Jeffinho. Montoro e Barrera correm por fora após serem liberados pelo departamento médico e preparação física. Quem também reaparece na lista de relacionados é o atacante panamenho Kadir, do sub-20

Joaquín Correa comemora gol relâmpago contra o Santos
Joaquín Correa comemora gol relâmpago contra o Santos (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Botafogo com reforços internos

Álvaro Montoro e Jordan Barrera se lesionaram durante a disputa da Copa do Mundo Sub-20, no Chile, entre setembro e outubro. O argentino teve uma fratura na clavícula direita e passou por cirurgia, enquanto o colombiano sofreu lesão na coxa esquerda.

Com 52 pontos na sexta colocação do Campeonato Brasileiro, o Botafogo luta por vaga na Libertadores e persegue o Bahia, quinto colocado, para ir direto à fase de grupos. O Sport, por sua vez, já está rebaixado para a Série B de 2026.

Tudo sobre

