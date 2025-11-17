Botafogo entra em semana decisiva para fazer valer o 'fator casa'

O Botafogo entrou em uma semana decisiva para fazer valer o mando de campo no Estádio Nilton Santos e encaminhar ou até mesmo carimbar o passaporte para a próxima Libertadores. A equipe comandada por Davide Ancelotti, que vem em crescente na reta final da temporada, foca em um bom trabalho após dias cheios para treinamento em meio à Data Fifa.

São inegociáveis os três pontos na partida desta terça-feira (18), contra o já rebaixado Sport, que chega com jogadores suspensos e após sofrer goleada por 5 a 1 do Flamengo. Se o time alvinegro vem evoluindo, esta é a chance para uma atuação sem deixar dúvidas e dar mais um passo.

Em seguida, o Botafogo receberá o Grêmio, que corre perigo na parte inferior da tabela apenas a cinco pontos acima do Vitória, quem abre a zona de rebaixamento. A semana ainda reserva as possíveis voltas de Álvaro Montoro e Jordan Barrera, que devem aumentar a lista de opções do técnico italiano.

Botafogo em crescente

A equipe alvinegra chega em sequencia invicta de cinco partidas, com duas vitórias e três empates, e sem sofrer gols nos últimos três jogos. O Botafogo vem de dois bons jogos contra Vasco (vitória por 3 a 0 no Nilton Santos) e Vitória (empate por 0 a 0 fora de casa), e colocou sete pontos de vantagem dentro do G-7.

Com os adversários diretos na briga por vaga na Libertadores 2026 tropeçando, o Botafogo ficou em cenário favorável e confirma a vaga caso vença os três compromissos em casa — além de Sport e Grêmio, o Alvinegro receberá o Fortaleza na última rodada. O objetivo, no entanto, é ir mais longe.

O Botafogo sabe que é fundamental reduzir o calendário no início de 2026 e evitar os riscos, e, com isso, mira a vaga direta na fase de grupos. Com 15 pontos em disputa, a equipe persegue o Bahia, em quinto com 53, e o Mirassol, quarto lugar com 59.