Ex-Fluminense e Botafogo, o meia Gabriel Pires foi anunciado pela Portuguesa, de São Paulo, nesta quinta-feira (23). O jogador estava no Panserraikos, da Grécia, desde 2024, onde era titular. O vínculo com a Lusa vai até o final de 2026.

Aos 32 anos, o jogador é o primeiro reforço da equipe paulista para a próxima temporada, com foco no Paulistão. Ele já realizou os exames médicos e está à disposição do técnico Fábio Matias.

O meio-campista chega com status no novo clube por conta da carreira internacional. Revelado pela Juventus, da Itália, defendeu outros europeus, como Spezia, Livorno, Pescara, Leganés e Benfica, por onde conquistou seus principais títulos: o Campeonato Português e a Supertaça. No Brasil, jogou por Botafogo e Fluminense. No Tricolor, ele participou da conquista da Recopa Sul-Americana, mas pouco atuou pelo clube por conta de lesões que o afastaram dos gramdos.

Na Grécia desde o final de 2024, começou a atuar somente em 2025 e fez 11 jogos, marcando um gol.

— O projeto me chamou a atenção, assim como a chance de disputar o Paulistão, uma competição muito forte. É uma oportunidade de voltar a demonstrar o meu futebol. O torcedor pode esperar dedicação e entrega total — afirmou o jogador em sua apresentação.

Gabriel Pires é anunciado pela Portuguesa (Foto: Reprodução/Portuguesa)

Gabriel Pires por Fluminense e Botafogo

Pelo Botafogo:

Jogos: 48 Gols: 4 Assistências: 3 Minutos jogados: 2620

Pelo Fluminense: