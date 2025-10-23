Europeus reagem à atuação de Igor Jesus na Europa League: 'Obrigado, Botafogo'

Jogando diante de sua torcida, o Nottingham Forest teve dois pênaltis a seu favor e derrotou o Porto por 2 a 0, pela 3ª rodada da Europa League. O brasileiro Igor Jesus foi o responsável pela cobrança que garantiu a primeira vitória do clube inglês na competição e foi bastante elogiado pelos torcedores nas redes sociais.

➡️Ex-Flamengo, Gerson marca pela primeira vez no Zenit e reação viraliza: 'Felizão'

O atacante foi um dos principais destaques da equipe inglesa na partida e não brincou em serviço durante a cobrança de pênalti. Com uma batida firme no meio do gol, Igor Jesus chegou a marca de três gols em três partidas nesta edição de Europa League.

Vivendo um momento delicado na temporada, o Nottingham Forest contou com o apoio de seu torcedor para chegar a primeira vitória na competição. Nas redes sociais, um dos internautas destacou a atuação do atacante brasileiro e agradeceu ao Botafogo por ter vendido Igor Jesus. Confira abaixo.

Tradução: Igor Jesus acabou com o jogo com mais um pênalti

Tradução: Igor Jesus, jogo de contenção incrivelmente bom. Número 9 em pessoa. O Dyche vai adorar. Obrigado Botafogo

Tradução: A jogada de ligação do Igor Jesus é de primeira. Vai melhorar cada vez mais, adoro ele.

Tradução: Igor Jesus, atuação incrível do centroavante, jogo de ataque, gol irreal, finalização emocionante para o rapaz, bem merecido!!

Com o resultado, o Nottingham Forest assumiu a 17ª colocação geral com quatro pontos somados. Já o Porto, perdeu a invencibilidade e estacionou na 15ª posição, com seis pontos. As equipes chegam como postulantes ao título da competição europeia.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Confira os resultados da 3ª rodada da Europa League 🟠

- FCSB 1x2 Bologna

- Fenerbahçe 1x0 Stuttgart

- GA Eagles 2x1 Aston Villa

- KA Genk 0x0 Real Betis

- Lyon 2x0 Basel

- RB Salzburg 2x3 Ferecváros

- Brann 3x0 Rangers

- Braga 2x0 Estrela Vermelha

- Celta de Vigo 2x1 OG Nice

- Celtic 2x1 Sturm Graz

- Feyenoord 3x1 Panathinaikos

- Lille 3x4 PAOK

- Maccabi Tel-Aviv 0x2 Midtjylland

- Malmö 1x1 Dinamo

- Nottingham Forest 2x0 Porto

- Roma 1x2 Viktoria Plzen

- Freiburg 2x0 Utrecht

- Young Boys 3x2 Ludogorets

