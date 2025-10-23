Europeus reagem à atuação de Igor Jesus na Europa League: 'Obrigado, Botafogo'
Atacante marcou o gol que garantiu a vitória
Jogando diante de sua torcida, o Nottingham Forest teve dois pênaltis a seu favor e derrotou o Porto por 2 a 0, pela 3ª rodada da Europa League. O brasileiro Igor Jesus foi o responsável pela cobrança que garantiu a primeira vitória do clube inglês na competição e foi bastante elogiado pelos torcedores nas redes sociais.
O atacante foi um dos principais destaques da equipe inglesa na partida e não brincou em serviço durante a cobrança de pênalti. Com uma batida firme no meio do gol, Igor Jesus chegou a marca de três gols em três partidas nesta edição de Europa League.
Vivendo um momento delicado na temporada, o Nottingham Forest contou com o apoio de seu torcedor para chegar a primeira vitória na competição. Nas redes sociais, um dos internautas destacou a atuação do atacante brasileiro e agradeceu ao Botafogo por ter vendido Igor Jesus. Confira abaixo.
Tradução: Igor Jesus acabou com o jogo com mais um pênalti
Tradução: Igor Jesus, jogo de contenção incrivelmente bom. Número 9 em pessoa. O Dyche vai adorar. Obrigado Botafogo
Tradução: A jogada de ligação do Igor Jesus é de primeira. Vai melhorar cada vez mais, adoro ele.
Tradução: Igor Jesus, atuação incrível do centroavante, jogo de ataque, gol irreal, finalização emocionante para o rapaz, bem merecido!!
Com o resultado, o Nottingham Forest assumiu a 17ª colocação geral com quatro pontos somados. Já o Porto, perdeu a invencibilidade e estacionou na 15ª posição, com seis pontos. As equipes chegam como postulantes ao título da competição europeia.
Confira os resultados da 3ª rodada da Europa League 🟠
- FCSB 1x2 Bologna
- Fenerbahçe 1x0 Stuttgart
- GA Eagles 2x1 Aston Villa
- KA Genk 0x0 Real Betis
- Lyon 2x0 Basel
- RB Salzburg 2x3 Ferecváros
- Brann 3x0 Rangers
- Braga 2x0 Estrela Vermelha
- Celta de Vigo 2x1 OG Nice
- Celtic 2x1 Sturm Graz
- Feyenoord 3x1 Panathinaikos
- Lille 3x4 PAOK
- Maccabi Tel-Aviv 0x2 Midtjylland
- Malmö 1x1 Dinamo
- Nottingham Forest 2x0 Porto
- Roma 1x2 Viktoria Plzen
- Freiburg 2x0 Utrecht
- Young Boys 3x2 Ludogorets
