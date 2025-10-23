Torcedor do Flamengo gera tumulto e quase é agredido em Botafogo x Vasco pelo NBB

A rivalidade entre Botafogo, Vasco e Flamengo extrapolou os esportes na noite desta quarta-feira (22), em General Severiano. Durante a partida entre o Alvinegro e o Cruz-Maltino pelo NBB, um pequeno grupo de torcedores rubro-negros causou um tumulto que quase terminou em agressão física.

A confusão começou quando um dos flamenguistas gritou "Mengo!" em meio aos torcedores alvinegros.

Botafogo vence clássico contra o Vasco pela NBB (Foto: Pedro Bernardo / Lance!)

O grito ocorreu no exato instante em que, a quilômetros dali, no Maracanã, o atacante Samuel Lino marcava um gol pelo Flamengo contra o Racing, na Libertadores. Para ironia do destino, o gol do jogador rubro-negro seria anulado pelo VAR minutos depois.

A comemoração em território rival foi o estopim. Antes mesmo que a situação escalasse, torcedores do Botafogo se voltaram contra o provocador. Um alvinegro, visivelmente irritado, repreendeu o rubro-negro:

— Daqui para fora você pode torcer para o time que você quiser, mas daqui para dentro você tem que ter respeito com a instituição Botafogo de Futebol e Regatas.

Torcedores identificados como membros de organizadas do Botafogo, revoltados com a provocação em sua casa, tentaram partir para cima do grupo de flamenguistas para a agressão física.

A situação só não foi pior devido à ação rápida dos seguranças presentes em General Severiano. Eles intervieram, contiveram o avanço dos mais exaltados e formaram um escudo para retirar os rubro-negros do ginásio.

Assim que foram escoltados para fora das dependências do clube, os torcedores entraram rapidamente em um carro que já os aguardava e deixaram o local.