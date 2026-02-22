Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (22/2/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Neste domingo (22), a agenda do futebol destaca o duelo Navirairense x Operário, pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense, com transmissão do Lance!. O dia ainda reúne partidas nas principais ligas europeias, estaduais e MLS, com jogos ao longo de toda a programação.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 22 de fevereiro de 2026):
Campeonato Mexicano
0h05 – Cruz Azul x Chivas Guadalajara – SportyNet (TV e YouTube)
Major League Soccer (MLS)
0h30 – Portland Timbers x Columbus Crew – Apple TV
0h30 – San Diego x Montreal – Apple TV
0h30 – San Jose Earthquakes x Sporting Kansas City – Apple TV
21h – LA Galaxy x New York City – Apple TV
23h15 – Seattle Sounders x Colorado Rapids – Apple TV
Campeonato Japonês
2h – Mito Hollyhock x JEF United – Canal GOAT
3h – Cerezo Osaka x Sanfrecce Hiroshima – Canal GOAT
Campeonato Espanhol Feminino
8h – Real Madrid (F) x Tenerife (F) – DAZN
14h – Sevilla (F) x Atlético de Madrid (F) – DAZN
Campeonato Italiano
8h30 – Genoa x Torino – Disney+
11h – Atalanta x Napoli – Disney+
14h – Milan x Parma – ESPN 4 e Disney+
16h45 – Roma x Cremonese – ESPN e Disney+
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
9h – Sheffield United x Sheffield Wednesday – ESPN e Disney+
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
9h30 – Paderborn x Hertha Berlin – Canal GOAT e OneFootball
9h30 – Hannover x Dynamo Dresden – OneFootball
9h30 – Preussen Munster x Kaiserslautern – OneFootball
Campeonato Espanhol
10h – Getafe x Sevilla – ESPN 2 e Disney+
12h15 – Barcelona x Levante – Disney+
14h30 – Celta de Vigo x Mallorca – Disney+
17h – Villarreal x Valencia – Disney+
Campeonato Inglês
11h – Nottingham Forest x Liverpool – Xsports e Disney+
11h – Crystal Palace x Wolverhampton – ESPN e Disney+
11h – Sunderland x Fulham – ESPN 4 e Disney+
13h30 – Tottenham x Arsenal – ESPN e Disney+
Campeonato Alemão
11h30 – Freiburg x Borussia Monchengladbach – Sportv e OneFootball
13h30 – St. Pauli x Werder Bremen – Canal GOAT, RedeTV, SportyNet e OneFootball
15h30 – Heidenheim x Stuttgart – Xsports, Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Português
15h – Estoril x Gil Vicente – Disney+
17h30 – Porto x Rio Ave – ESPN 4 e Disney+
Brasileirão Feminino
15h – Juventude (F) x Atlético-MG (F) – CBF TV
Campeonatos Estaduais
16h – Novorizontino x Santos – TNT e HBO Max
16h – Athletico-PR x Londrina – Canal GOAT e Rede Furacão
16h – Atlético-BA x Bahia – TVE Bahia e TV Bahêa (YouTube)
16h – Vitória x Galícia – TVE Bahia e TV Vitória (YouTube)
16h – ASA x Murici – NN Play
16h – Samambaia x Sobradinho – Metrópoles Esportes
16h – Desportiva Ferroviária x Vilavelhense – TVE Espírito Santo
17h – Navirairense x Operário – Lance!
17h – Atlético-GO x Vila Nova – TV Brasil Central
17h – Luverdense x Sinop – Globo
17h – Cametá x Remo – Esporte na Cultura e Canal do Benja
18h – Vasco x Fluminense – Globo, Sportv e Premiere
18h – Atlético-MG x América-MG – Globo, Premiere e ge tv
18h – Juventude x Grêmio – Globo e Premiere
18h – Chapecoense x Brusque – Globo
18h – Naútico x Santa Cruz – Globo e Canal GOAT
18h – Ceará x Floresta – Globo, Canal GOAT, TV Ceará e TVC Esporte (YouTube)
18h – Treze-PB x Nacional de Patos – Globo
19h15 – Vélez Sarsfield x River Plate – Disney+
19h30 – Criciúma x Concórdia – SportyNet (TV e YouTube)
20h – São José-RS x Novo Hamburgo – GZH
20h30 – Portuguesa x Corinthians – Record, CazéTV e HBO Max
20h30 – Flamengo x Madureira – Sportv, Premiere e ge tv
