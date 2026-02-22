Neste domingo (22), a agenda do futebol destaca o duelo Navirairense x Operário, pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense, com transmissão do Lance!. O dia ainda reúne partidas nas principais ligas europeias, estaduais e MLS, com jogos ao longo de toda a programação.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 22 de fevereiro de 2026):

Campeonato Mexicano

0h05 – Cruz Azul x Chivas Guadalajara – SportyNet (TV e YouTube)

Major League Soccer (MLS)

0h30 – Portland Timbers x Columbus Crew – Apple TV

0h30 – San Diego x Montreal – Apple TV

0h30 – San Jose Earthquakes x Sporting Kansas City – Apple TV

21h – LA Galaxy x New York City – Apple TV

23h15 – Seattle Sounders x Colorado Rapids – Apple TV

Campeonato Japonês

2h – Mito Hollyhock x JEF United – Canal GOAT

3h – Cerezo Osaka x Sanfrecce Hiroshima – Canal GOAT

Campeonato Espanhol Feminino

8h – Real Madrid (F) x Tenerife (F) – DAZN

14h – Sevilla (F) x Atlético de Madrid (F) – DAZN

Campeonato Italiano

8h30 – Genoa x Torino – Disney+

11h – Atalanta x Napoli – Disney+

14h – Milan x Parma – ESPN 4 e Disney+

16h45 – Roma x Cremonese – ESPN e Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

9h – Sheffield United x Sheffield Wednesday – ESPN e Disney+

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

9h30 – Paderborn x Hertha Berlin – Canal GOAT e OneFootball

9h30 – Hannover x Dynamo Dresden – OneFootball

9h30 – Preussen Munster x Kaiserslautern – OneFootball

Campeonato Espanhol

10h – Getafe x Sevilla – ESPN 2 e Disney+

12h15 – Barcelona x Levante – Disney+

14h30 – Celta de Vigo x Mallorca – Disney+

17h – Villarreal x Valencia – Disney+

Campeonato Inglês

11h – Nottingham Forest x Liverpool – Xsports e Disney+

11h – Crystal Palace x Wolverhampton – ESPN e Disney+

11h – Sunderland x Fulham – ESPN 4 e Disney+

13h30 – Tottenham x Arsenal – ESPN e Disney+

Campeonato Alemão

11h30 – Freiburg x Borussia Monchengladbach – Sportv e OneFootball

13h30 – St. Pauli x Werder Bremen – Canal GOAT, RedeTV, SportyNet e OneFootball

15h30 – Heidenheim x Stuttgart – Xsports, Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Português

15h – Estoril x Gil Vicente – Disney+

17h30 – Porto x Rio Ave – ESPN 4 e Disney+

Brasileirão Feminino

15h – Juventude (F) x Atlético-MG (F) – CBF TV

Campeonatos Estaduais

16h – Novorizontino x Santos – TNT e HBO Max

16h – Athletico-PR x Londrina – Canal GOAT e Rede Furacão

16h – Atlético-BA x Bahia – TVE Bahia e TV Bahêa (YouTube)

16h – Vitória x Galícia – TVE Bahia e TV Vitória (YouTube)

16h – ASA x Murici – NN Play

16h – Samambaia x Sobradinho – Metrópoles Esportes

16h – Desportiva Ferroviária x Vilavelhense – TVE Espírito Santo

17h – Navirairense x Operário – Lance!

17h – Atlético-GO x Vila Nova – TV Brasil Central

17h – Luverdense x Sinop – Globo

17h – Cametá x Remo – Esporte na Cultura e Canal do Benja

18h – Vasco x Fluminense – Globo, Sportv e Premiere

18h – Atlético-MG x América-MG – Globo, Premiere e ge tv

18h – Juventude x Grêmio – Globo e Premiere

18h – Chapecoense x Brusque – Globo

18h – Naútico x Santa Cruz – Globo e Canal GOAT

18h – Ceará x Floresta – Globo, Canal GOAT, TV Ceará e TVC Esporte (YouTube)

18h – Treze-PB x Nacional de Patos – Globo

19h15 – Vélez Sarsfield x River Plate – Disney+

19h30 – Criciúma x Concórdia – SportyNet (TV e YouTube)

20h – São José-RS x Novo Hamburgo – GZH

20h30 – Portuguesa x Corinthians – Record, CazéTV e HBO Max

20h30 – Flamengo x Madureira – Sportv, Premiere e ge tv

