Após estreia com o Botafogo, Edenílson revela pedido de Anselmi: 'Quebrar essa sequência'
Jogador fez apenas um treino antes do seu primeiro jogo
O Botafogo venceu o Boavista por 2 a 0 na noite deste sábado (21) e contou com a estreia de Edenílson, que celebrou o primeiro jogo com a camisa alvinegra. Após a partida, o meio-campista destacou a importância do resultado, especialmente por encerrar a sequência de seis derrotas consecutivas da equipe.
O jogador também revelou que o técnico Martín Anselmi fez um pedido claro ao grupo antes da bola rolar: dar fim ao momento negativo de seis derrotas consecutivas.
- Muito importante, fico feliz de estrear com a camisa do Botafogo. Fiz um treino com o grupo só ontem, estou conhecendo os companheiros ainda, mas é importante quebrar essa sequência de resultados ruins, isso que o professor Martín pediu, e foi isso que o grupo demonstrou hoje, muita força - afirmou.
O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (25), às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o Nacional Potosí no jogo de volta da Pré-Libertadores. A equipe carioca precisa reverter a derrota por 1 a 0 sofrida na Bolívia para avançar de fase.
✅ FICHA TÉCNICA
BOAVISTA X BOTAFOGO
TAÇA RIO - SEMIFINAL
📆 Data e horário: sábado, 21 de fevereiro de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Bacaxá
🟨 Árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)
🚩 Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ) e Fábio Ramos França (RJ)
🖥️ VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)
⚽ Gols: Justino (BOT) e Artur (BOT)
🟨 Cartões amarelos: Cesinha (BSC), Tito (BSC), Edenílson (BOT) e Barboza* (BOT)
🟥 Cartões vermelhos:
*No banco de reservas
Escalação do Boavista (Treinador: Gilson Kleina)
Lucas Maticoli; Cesinha, Guilherme Lacerda (André), Bruno Jesus e Tito; Fernando Santana, Kadu (Gabriel Richvicki), Fellipinho (Berê), Isael (Luis Henrique) e Lucas Silva; Brunão (Ryan).
Escalação do Botafogo (Treinador: Martín Anselmi)
Raul; Gabriel Justino, Kadu e Ythallo; Kadu Santos, Johan Hernández (Arthur Izaque), Edenílson (Bernardo Valim), Arthur Novaes, Caio Valle (Kadir) e Lucas Villalba (Gabriel Abdias); Artur e Nathan (Kauan Toledo).
