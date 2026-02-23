Botafogo reencontra árbitro chileno em duelo decisivo pela Libertadores

A Conmebol definiu a escala de arbitragem dos jogos de volta da segunda fase preliminar da Libertadores, e o Botafogo irá reencontrar um velho conhecido. O chileno Piero Maza apitará o duelo com o Nacional Potosí, nesta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

Piero Maza foi o árbitro do jogo que classificou o Botafogo para a final da Libertadores de 2024, contra o Peñarol, no Centenário, em Montevidéu. O Glorioso perdeu por 3 a 1, mas, como havia vencido a ida por 5 a 0, avançou para enfrentar o Galo e, em Buenos Aires, conquistar o título inédito.

Na partida em questão, o chileno expulsou o goleiro Aguerre por agressão logo ao fim do primeiro tempo e, no segundo, mostrou cartão vermelho para o lateral-direito alvinegro Mateo Ponte. Além disso, Maza marcou pênalti em Vitinho, mas anulou a decisão após recomendação do VAR.

Toda a equipe de arbitragem para o duelo entre Botafogo e Nacional Potosí é do Chile. Piero Maza será assistido por José Retamal e Miguel Rocha. Mathias Riquelme será o quarto árbitro, enquanto Edson Cisternas o responsável pelo VAR.

Botafogo passou pelo Peñarol na semifinal da Libertadores de 2024 (Foto: Dante Fernández / AFP)

Botafogo precisa reverter placar

O duelo de ida, em Potosí, a cerca de 4 mil metros acima do nível do mar, o Botafogo criou muitas oportunidades, mas perdeu pelo placar de 1 a 0 com gol no começo da segunda etapa. O Glorioso, com isso, precisa vencer por no mínimo dois gols de diferença para se classificar.

O adversário da chave sairá do confronto entre Argentinos Juniors e Barcelona-EQU. Na ida, em Guayaquil, vitória da equipe argentina pelo placar de 1 a 0.

