Futebol Internacional

Endrick joga hoje? Veja onde assistir a Strasbourg x Lyon

Jogador deve ser titular

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/02/2026
07:00
Endrick mata bola no peito no duelo entre Lyon e Lille pela Ligue 1 (Foto: Olivier Chassignole / AFP)
imagem cameraEndrick mata bola no peito no duelo entre Lyon e Lille pela Ligue 1 (Foto: Olivier Chassignole / AFP)
Strasbourg e Lyon se enfrentam neste domingo (22), às 16h45 (de Brasília), no Stade de la Meinau, em Estrasburgo (FRA), pela 23ª rodada do Campeonato Francês 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV (YouTube).

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Lyon visita o Strasbourg neste domingo embalado por 13 vitórias consecutivas na temporada e com o retorno do brasileiro Endrick. O atacante, emprestado pelo Real Madrid, cumpriu suspensão na última rodada após ser expulso diante do Nantes e volta a ficar à disposição de Paulo Fonseca.

Eleito o melhor jogador do mês de janeiro na Ligue 1, Endrick é um dos grandes destaques da equipe, que ocupa a terceira colocação com 45 pontos e ostenta a terceira melhor defesa da liga, com apenas 20 gols sofridos.

Ficha do jogo

strasbourg
STR
Lyon-escudo-onde-assistir
LYO
23ª rodada
Ligue 1
Data e Hora
domingo, 22 de fevereiro de 2026, às 16h45 (de Brasília)
Local
Stade de la Meinau, em Estrasburgo (FRA)
Árbitro
Ruddy Buquet
Assistentes
Steven Torregrossa e Michaël Berchebru
Var
Nicolas Rainville
Onde assistir
CazéTV

O Strasbourg, por sua vez, vive momento irregular e tenta se recuperar para seguir na luta por uma vaga nas competições europeias. A equipe ocupa a sétima posição, com 31 pontos, mas já não vence há três jogos no Campeonato Francês. Na última rodada, conquistou um empate diante do Olympique de Marselha, mas o time comandado por Gary O'Neil busca voltar a somar três pontos para se aproximar da zona de classificação para torneios continentais.

Tudo sobre Strasbourg x Lyon (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Strasbourg 🆚 Lyon
23ª rodada – Campeonato Francês

📆 Data e horário: domingo, 22 de fevereiro de 2026, às 16h45 (de Brasília)
📍 Local: Stade de la Meinau, em Estrasburgo (FRA)
👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube)
🕴️ Árbitro: Ruddy Buquet
🚩 Assistentes: Steven Torregrossa e Michaël Berchebru
📺 VAR: Nicolas Rainville

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Strasbourg (Técnico: Gary O'Neil)
Penders; Guéla Doué, Ismael Doukouré, Hogsberg e Chilwell; El Mourabet e Barco; Diego Moreira, Enciso e Godo; Panichelli.

🔴 Lyon (Técnico: Paulo Fonseca)
Greif; Maitland-Niles, Mata, Moussa Niakhaté e Abner; Morton, Tessmann e Nartey; Endrick, Sulc e Tolisso.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Endrick em jogo do Lyon pelas oitavas de final da Copa da França
Endrick em jogo do Lyon pelas oitavas de final da Copa da França (Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE/AFP)

