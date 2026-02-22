Endrick joga hoje? Veja onde assistir a Strasbourg x Lyon
Jogador deve ser titular
Strasbourg e Lyon se enfrentam neste domingo (22), às 16h45 (de Brasília), no Stade de la Meinau, em Estrasburgo (FRA), pela 23ª rodada do Campeonato Francês 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV (YouTube).
O Lyon visita o Strasbourg neste domingo embalado por 13 vitórias consecutivas na temporada e com o retorno do brasileiro Endrick. O atacante, emprestado pelo Real Madrid, cumpriu suspensão na última rodada após ser expulso diante do Nantes e volta a ficar à disposição de Paulo Fonseca.
Eleito o melhor jogador do mês de janeiro na Ligue 1, Endrick é um dos grandes destaques da equipe, que ocupa a terceira colocação com 45 pontos e ostenta a terceira melhor defesa da liga, com apenas 20 gols sofridos.
Ficha do jogo
O Strasbourg, por sua vez, vive momento irregular e tenta se recuperar para seguir na luta por uma vaga nas competições europeias. A equipe ocupa a sétima posição, com 31 pontos, mas já não vence há três jogos no Campeonato Francês. Na última rodada, conquistou um empate diante do Olympique de Marselha, mas o time comandado por Gary O'Neil busca voltar a somar três pontos para se aproximar da zona de classificação para torneios continentais.
Tudo sobre Strasbourg x Lyon (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Strasbourg 🆚 Lyon
23ª rodada – Campeonato Francês
📆 Data e horário: domingo, 22 de fevereiro de 2026, às 16h45 (de Brasília)
📍 Local: Stade de la Meinau, em Estrasburgo (FRA)
👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube)
🕴️ Árbitro: Ruddy Buquet
🚩 Assistentes: Steven Torregrossa e Michaël Berchebru
📺 VAR: Nicolas Rainville
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 Strasbourg (Técnico: Gary O'Neil)
Penders; Guéla Doué, Ismael Doukouré, Hogsberg e Chilwell; El Mourabet e Barco; Diego Moreira, Enciso e Godo; Panichelli.
🔴 Lyon (Técnico: Paulo Fonseca)
Greif; Maitland-Niles, Mata, Moussa Niakhaté e Abner; Morton, Tessmann e Nartey; Endrick, Sulc e Tolisso.
