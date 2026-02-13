Botafogo liga alerta com possível problema no meio-campo

Martín Anselmi ligou o alerta para uma possível nova perda no meio-campo do Botafogo. Allan deixou o gramado ainda no primeiro tempo do clássico com o Fluminense, na última quinta-feira (12), pela terceira rodada do Brasileirão, com dores musculares e será reavaliado.

O camisa 25 foi substituído por Jordan Barrera aos 24 minutos da primeira etapa. Ele, expulso contra o Vasco, já cumpriria suspensão automática no domingo (15), contra o Flamengo, pela fase quartas de final do Campeonato Carioca. A preocupação se dá pela sequência.

Na quarta-feira (18), o Botafogo encara o Nacional Potosí, da Bolívia a 4.000 metros de altitude, pela ida da segunda fase preliminar da Libertadores. São poucas opções no setor, que conta atualmente com os jovens Marquinhos, Wallace Davi e Arthur Novaes, e com Danilo — que também saiu do jogo, mas nos minutos finais, com dores na coxa esquerda e indicando, a princípio, cãibras.

Uma das alternativas para isso, sem precisar forçar garotos da base, é Jordan Barrera como volante. O colombiano, atacante de origem, vem treinando assim com Anselmi e pode ser novamente improvisado. A tendência é que, no médio prazo, deixe ser improviso e passe a ser adaptação.

Botafogo com elenco curto

O treinador argentino tem reforçado nos últimos jogos a necessidade de um elenco mais encorpado. O Botafogo perdeu muito tempo na janela de transferências devido ao transfer ban e corre para avançar por contratações. Um dos nomes desejados é o de Cristian Medina, volante argentino do Estudiantes, que tem negociações em curso.

O Botafogo volta a campo no domingo (15), contra o Flamengo, no Nilton Santos, valendo vaga na semifinal do Campeonato Carioca. A tendência é de time formado com o que há de melhor à disposição no plantel.

