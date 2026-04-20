AGE do Botafogo é adiada por falta de representantes; veja bastidores

Nada definido na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) convocada por John Textor para esta segunda-feira (20), no Nilton Santos, quanto ao cenário financeiro da SAF do Botafogo. No fim, tudo virou apenas uma reunião. A segunda convocação ficou para a próxima segunda-feira, dia 27.

continua após a publicidade

+ Ajustar defesa é a principal missão de Franclim Carvalho no Botafogo

+ Botafogo mostra repertório e controle em melhor atuação da temporada

No primeiro encontro, como esperado, John Textor apresentou a proposta de 25 milhões de dólares (cerca de R$ 125 milhões) para entrada imediata no caixa da SAF. No entanto, nenhum representante da Eagle e da Cork Gully, (administradora do grupo para reestruturação financeira), na condição de acionista, compareceu.

Outra parte interessada, o Botafogo Social, acionista de 10% da SAF, também não enviou representantes.

John Textor e João Paulo Magalhães (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

A reunião no Botafogo

John Textor convocou a assembleia com o objetivo de mostrar aos acionistas para decisão, com caráter emergencial, necessidade de novas receitas no clube. A carta-proposta foi apresentada, assim como espaço aberto à Eagle Bidco, subsidiária da EFH que detém as ações de Botafogo, Lyon e Brussels, apresentasse suas propostas para tirar o ativo da crise.

continua após a publicidade

Conforme apurou o Lance!, um advogado enviado pela Eagle, este na condição de representante único e não acionista — o que já obrigava o adiamento da AGE —, era também quem defendia interesses do Lyon, do fundo de investimentos Ares (credor da Eagle), e da Cork Gully. Isso causou estranheza por parte da SAF, pois Textor processa o Lyon cobrando cerca de R$ 745 milhões.

Do outro lado, o Botafogo Social acredita que a finalidade do encontro previa mudança societária, com emissão de novas ações após a injeção de capital, e tal possibilidade foi colocada em xeque pela atual condição de Textor na Eagle. O associativo, presidido por João Paulo Magalhães, no entanto, acha que o cenário pode ser outro na AGE do dia 27.

continua após a publicidade

➡️ Aposte nos jogos do Botafogo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo