Botafogo e Bangu já fizeram final de Taça Rio com investimento de bicheiros amigos

Botafogo e Bangu se enfrentam neste sábado (7) para decidir a Taça Rio do Campeonato Carioca em duelo de pouco apelo. Os clubes têm em suas ricas histórias uma decisão importante na década de 1980, também pelo Estadual, com título conquistado pelo alvirrubro da Zona Oeste do Rio de Janeiro em época marcada pela presença do Jogo do Bicho nas gestões dos dois adversários. Muita história e relevância para os desdobramentos nos anos seguintes.

Em primeiro lugar, é importante destacar a diferença de apelo da Taça Rio nos dois formatos. Em 1987, quando o Bangu venceu pelo placar de 3 a 1, a Taça Rio era disputada como o segundo turno do Campeonato Carioca, na época com 14 equipes participantes. O duelo foi valido pela 13ª, com o Botafogo terminando na décima colocação — o Bangu, então, avançou para o terceiro turno, a Taça Euzébio Andrade, com Vasco, Fluminense e Flamengo.

Outro contexto, outra motivação, e um timaço de alto investimento do Bangu contra um Botafogo em crise financeira profunda na década, já há 19 anos sem levantar um troféu. No Maracanã com cerca de 10 mil torcedores, no dia 14 de janeiro, 3 a 1 para o time da Zona Oeste e "comércio fechado", como diz seu hino. Gols de Marinho e Arturzinho (duas vezes), com Berg descontando para o Glorioso. Tudo ainda no primeiro tempo.

Bangu ganhou do Botafogo na final da Taça Rio de 1987 (Foto: Acervo Bangu A.C.)

Este foi o único título dos tempos áureos de investimento do Bangu, com Castor de Andrade como principal contraventor da cúpula do Jogo do Bicho e patrono do clube. Na década em questão, o alvirrubro foi vice-campeão carioca em 1985, perdendo para o Fluminense, e vice do Campeonato Brasileiro no mesmo ano, para o Coritiba, dentro do Maracanã. Uma mudança de patamar, que o levou à Libertadores em 1986. Ele, que chegou em 1963, conquistou o primeiro título em 1966, sendo este o Estadual do ano.

Do outro lado, o Botafogo não imaginava o novo horizonte para espantar a tristeza e voltar ao protagonismo. E do mesmo jeito que o algoz da final da Taça Rio de 87. Ganhou terreno um dos grandes ícones a história do clube de General Severiano.

Castor de Andrade, ex-patrono do Bangu, foi o principal nome do Jogo do Bicho (Foto: Reprodução/Globoplay)

Botafogo e Bangu; Castor e Emil

Emil Pinheiro chegou futebol do Botafogo em 1986 como o "Castor de Andrade Alvinegro". Bicheiro considerado da segunda prateleira, era dono de pontos do Jogo o Bicho na Barra da Tijuca e parte da Zona Sul e mudou o Alvinegro de patamar. Mas essa história aconteceu dois anos depois.

Emil Pinheiro, bicheiro que foi patrono e presidente do Botafogo (Foto: Reprodução)

Castor e Emil tinham uma relação de amizade. Os negócios, inicialmente na contravenção, passaram para o mundo da bola. Em uma troca "suspeita", no ano seguinte ao da decisão, em 1988, envolvendo dólares vivos e jogadores valiosos, o Bangu mandou para o Botafogo um trio de peso: Mauro Galvão, Paulinho Criciúma e Marinho, pilares do Bangu. Enquanto isso, Emil colaborou com o grande amigo, que expandia o negócio. Além dos três, Cláudio Adão, que jogou em Moça Bonita em 1984 e 1985, foi outro contratado.

O jornalista e pesquisador de futebol Carlos Molinari, torcedor do Bangu, destacou o movimento como um "milagre" que salvou o Botafogo. E, por sua vez, pode ter sido a pá de cal no Bangu.

— Ele salvou o Botafogo. O Botafogo não ia nem ter time para jogar o Carioca de 1988, ia capengar. Ele desfalcou o Bangu totalmente, acabou optando por utilizar jogadores mais jovens… Aí começa o Bangu a declinar e o Botafogo a melhorar. Então o Bangu é o responsável direto por salvar o Botafogo, foi fundamental em 1988 — disse Molinari, ao Lance!.

O pesquisador completou:

— E foi uma transação que não apareceram os valores na imprensa. Castor dizia ter sido um presente para o Emil, e o Emil dizendo que era dificuldade do Castor em pagar. O Mauro Galvão mesmo fala que teve valores. E claro que teve… eram jogadores de primeira categoria. Vai dar de graça? Não vai — destacou o jornalista.

Pacote de reforços com craques ex-Bangu para o Botafogo em 1988 (Foto: Reprodução)

Alvinegro sai da fila

O Botafogo desatou o nó na garganta, que incomodava desde 1968, em 1989. Emil Pinheiro montou bom time e conquistou o título do Campeonato Carioca em 1989, sobre o Flamengo. O projeto financeiro levado à base de muito amor pelo clube, com uma boa pitada de amadorismo e egocentrismo, deu ainda o bi em 1990 em cima do Vasco.

Emil Pinheiro deixou o Botafogo em 1992, após o vice do Brasileiro para o Flamengo, tendo como motivação o fracasso na decisão daquele ano. No ano seguinte, ele foi preso na grande operação da juíza Denise Frossard, que condenou 14 bicheiros — dentre eles Castor de Andrade — a seis anos de prisão por formação de quadrilha. O patrono do Bangu conseguiu um habeas corpus no mesmo ano, mas foi preso novamente em 1994 encontrado com um disfarce no Salão do Automóvel de São Paulo.

A dupla de patronos/patrocinadores e contraventores enriqueceu a história do futebol carioca e da cidade do Rio de Janeiro, deixando marcas positivas nos enredos dos dois clubes. Castor de Andrade morreu no dia 11 de abril de 1997 devido a um infarto enquanto cumpria prisão domiciliar, enquanto Emil Pinheiro morreu em 16 de julho de 2001 em decorrência do Mal de Parkinson.

Final da Taça Rio

Depois de 39 anos, Botafogo e Bangu irão se reencontrar em uma final de Taça Rio que, se vale pouco para o Alvinegro, é a chance de o Bangu voltar a levantar uma Taça. A equipe da Zona Oeste, pela campanha no Carioca, já está classificada para Copa do Brasil e Série D do Brasileirão de 2027, e mira vaga na Copa Sul-Sudeste em caso de título.