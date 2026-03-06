Bangu terá 'Trem da Vitória' para torcedores irem à final da Taça Rio contra o Botafogo

O Bangu decidirá o título da Taça Rio com o Botafogo neste sábado (7), às 18h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, e a torcida promete uma grande festa na casa do adversário. Pensando nisso, o famoso "Trem da Vitória" já foi reservado para levar os torcedores até o bairro do Engenho de Dentro. A promessa é de grande festa na arquibancada.

O Trem da Vitória levará apenas torcedores do Bangu para o duelo e fará o trajeto com paradas para entrada dos apaixonados pelo Alvirrubro por bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A saída será da estação de Bangu, com horário marcado para às 15h42. Depois, passará pelas estações Guilherme da Silveira, Padre Miguel e Realengo, e seguindo o trajeto direto até a Estação Olímpica de Engenho de Dentro. A torcida do Bangu ficará no Setor Sul, em frente à estação.

Bangu quer virar capítulo na história

Para o Bangu, o título da Taça Rio vale uma vaga na Copa Sul-Sudeste e apagar a mancha recente. O clube vive momento de reconstrução após rebaixamento para a Série A2 do Estadual em 2025 — com acesso conquistado no segundo semestre — e, com a atual campanha, garantiu vaga na Copa do Brasil e no Brasileirão Série D em 2027.

Do outro lado, o Botafogo vê o jogo com pouco apelo, mas também jogará para levantar o troféu e confirmar o favoritismo mesmo com time alternativo. O Glorioso foca as atenções no duelo de terça-feira (10), também no Nilton Santos, valendo vaga na fase de grupos da Libertadores com o Barcelona-EQU.

Estádio Nilton Santos é a casa do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)

