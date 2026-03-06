O Botafogo vive a expectativa por casa cheia na próxima terça-feira (10), no Nilton Santos, contra o Barcelona-EQU, valendo vaga na fase de grupos da Libertadores. Mais de 26 mil ingressos já foram vendidos para a decisão.

A torcida alvinegra já esgotou os setores Leste Inferior, Leste Superior e Oeste Inferior, e planeja grande festa para a classificação do Glorioso.

Restam ingressos para os setores Oeste Superior A e Oeste Superior B. O setor Norte ficará fechado para a partida, enquanto o Sul será destinado à torcida do Barcelona de Guayaquil. Os torcedores podem comprar os bilhetes na plataforma oficial do Glorioso.

No último compromisso em casa pela Libertadores, 28.318 torcedores acompanharam a vitória por 2 a 0 sobre o Nacional Potosí, da Bolívia, que classificou o Bofafogo para a terceira fase preliminar. Agora, em caso de novo triunfo em seus domínios, o Glorioso irá carimbar a vaga na fase de grupos da competição continental.

Botafogo se mantém vivo no Equador

Na partida de ida, disputada no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, o Barcelona abriu o placar na primeira etapa, mas Matheus Martins deixou tudo igual e garantiu o 1 a 1 fora de casa. Bom resultado para o Botafogo, que, apesar da dificuldade do adversário, precisará de uma vitória simples no Nilton Santos, na próxima terça-feira (10), para festejar a classificação.

Matheus Martins fez o gol do Botafogo em Guayaquil (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

