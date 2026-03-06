Torcedores do Atlético reagem à chegada de Júnior Santos no Botafogo: 'Parabéns'
O Botafogo acertou o retorno de Júnior Santos, autor do gol do título da Libertadores em 2024. Nesta sexta-feira (6), o clube carioca publicou o anúncio da volta do ídolo nas redes sociais. Torcedores do Atlético-MG, clube que tem os direitos econômicos do atleta, reagiram à decisão de emprestar o atacante.
Júnior Santos foi vendido pelo Botafogo ao Galo no início de 2025, após se destacar nas campanhas dos títulos do Brasileirão e da Libertadores — com gol do título na final sobre a própria equipe mineira. Na época, a negociação girou na casa dos R$ 48 milhões.
Nas redes sociais, torcedores do Atlético-MG demonstraram muita insatisfação com a negociação de Júnior Santos com o Botafogo, desde sua compra até o empréstimo. Veja os comentários abaixo:
Veja reação dos torcedores do Galo
Passagem de Júnior Santos pelo Botafogo não se refletiu no Galo
Júnior Santos foi vendido ao Atlético depois de viver temporada mágica no Botafogo, com direito a gol do título. Em Belo Horizonte, no entanto, a passagem foi aquém das expectativas. Contratado como a aquisição mais cara da história do clube, o atacante não conseguiu render o esperado dentro de campo e ainda enfrentou uma sequência de problemas físicos ao longo da temporada.
Foram três lesões diferentes que o afastaram por longos períodos, comprometendo sua sequência e desempenho. Com a camisa do Galo, Júnior Santos disputou apenas 28 partidas e marcou dois gols.
No Botafogo, a história é diferente. Júnior Santos viveu os melhores momentos da carreira com a camisa alvinegra, conquistou títulos importantes e construiu forte identificação com a torcida. O atacante vê no retorno ao clube a oportunidade ideal para retomar o bom futebol.
Ao todo, são 115 partidas pelo Glorioso, com 28 gols marcados e nove assistências. Pelo clube carioca, conquistou a Copa Libertadores, sendo artilheiro da competição, o Campeonato Brasileiro e a Taça Rio.
