Onde Assistir

Botafogo x Águia de Marabá: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copinha

Equipes se enfrentam às 11h (de Brasília) deste domingo (4), em Taubaté

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/01/2026
13:36
Botafogo e Águia de Marabá se enfrentam na estreia pela Copinha (Arte: Lance!)
Botafogo e Águia de Marabá se enfrentam na estreia pela Copinha (Arte: Lance!)
O Botafogo estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior neste domingo (4), às 11h (de Brasília), contra o Águia de Marabá, do Pará, no Estádio Joaquim de Moraes Filho. A partida terá transmissão da Record e do Xsports na TV aberta.

➡️ Botafogo na Copinha: veja cinco nomes para ficar de olho durante o torneio

A equipe alvinegra desembarcou em São Paulo na última sexta-feira para se preparar de olho na estreia na competição. O Águia, por sua vez, deixou Marabá no dia 30 de dezembro e chegou a Taubaté na tarde de quinta, com uma viagem de mais de 2.400km. A equipe do Norte do país fará sua primeira participação na Copinha.

Ao todo, 22 jogadores da equipe carioca viajaram para Taubaté em busca do primeiro título da história do Glorioso no principal torneio de base do país. Dentre os oito que ficaram fora da lista de 30 inscritos, estão nomes como o goleiro equatoriano Cristhian Loor, o meia Álvaro Montoro e o atacante Jordan Barrera.

Para o duelo, a Federação Paulista de Futebol (FPF) escalou o árbitro Leonardo Ariel de Moura Ambiel, os auxiliares Osvaldo Apipe de Medeiros Filho e Anderson Lucas de Lima, e o quarto árbitro Rodrigo Santos.

Veja a tabela completa do Grupo 22 da Copinha

4/1 – 8h45 – Taubaté x Estrela de Março

4/1 – 11h – Botafogo x Águia de Marabá

7/1 – 19h15 – Taubaté x Águia de Marabá

7/1 – 21h30 – Estrela de Março x Botafogo

10/1 – 16h45 – Águia de Marabá x Estrela de Março

10/1 – 19h – Taubaté x Botafogo

Botafogo e Águia de Marabá se enfrentam na estreia pela Copinha (Arte: Lance!)

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

