A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 já teve o apito inicial. Durante esta sexta-feira (2), 12 times entraram em campo para dar os primeiros chutes na competição, entre eles, equipes da Série A, como Grêmio, Mirassol e Coritiba. Alguns jogos tiveram goleadas, enquanto um deles não saiu do zero. Confira abaixo os resultados da Copinha.

Grupo 2 da Copinha

Votuporanguense 2 x 1 Galvez

Pela abertura do grupo, o Galvez sofreu dois gols no primeiro tempo e acabou derrotado pelo Votuporanguense-SP na estreia. Yago Moreira e Galucon fizeram os gols da vitória do time da casa, enquanto Mateus diminuiu na segunda etapa, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga (SP).

Grêmio 3 x 0 Falcon

O Tricolor fez primeiro tempo avassalador e garantiu a vitória sobre o adversário por 3 a 0, com tranquilidade, em jogo disputado na Arena Dr. Plínio Marin, em Votuporanga. Os gols do confronto foram marcados por Adrielson, Vitor Ramon e Harley. A equipe ainda teve a chance de marcar em cobrança de pênalti, mas o capitão João Borne perdeu.

Grupo 4 da Copinha

Mirassol 2 x 1 Forte-ES

O Mirassol estreou com vitória na competição de base. Luiz Fernando e Felipinho marcaram para o Leão, que jogou com um a mais desde os 32 minutos do primeiro tempo, no Estádio Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo. O Forte descontou com Hugo.

Sport 2 x 1 Linense

Na mesma sede, o Sport estreou com vitória com direito a gol nos minutos finais. O time pernambucano abriu o placar com Rafael de Jesus, de cabeça, mas viu João Lucas, também de cabeça, empatar para o Linense. No fim, quando o duelo se encaminhava para o empate, Matheus Lacord deu números finais ao jogo.

Grupo 14 da Copinha

Meia-Noite 0 x 0 Real-RR

Em duelo sem gols disputado em Patrocínio Paulista, agora Meia-Noite e Real-RR tentarão sua primeira vitória na próxima rodada, de olho na vice-liderança da chave.

Coritiba 2 x 4 Ponte Preta

No jogo com mais gols nesta sexta, melhor para a Macaca, que goleou o Coxa. A equipe largou na frente com gol de Kaio, no fim do primeiro tempo, mas na etapa final os gols começaram a aparecer mais. O Coritiba chegou a empatar no primeiro minuto, com Diego Alves. Depois, a Ponte voltou a ficar na frente, com Matheus e Nicolas. O Coxa descontou com Guilherme Porto, em Patrocínio Paulista.

Formato da competição

A Copinha será diputada em sete fases, sendo a sexta a semifinal, e a sétima, a grande decisão, cujo palco será o Pacaembu, no dia 25 de janeiro. Na primeira etapa, 128 times estarão divididos em 32 grupos, que jogarão entre si em turno único. Ao fim, os dois melhores avançam para o mata-mata, disputado em jogo único. Em caso de empate nas partidas eliminatórias, a vaga será definida nos pênaltis.

Na primeira fase, os critérios de desempate são: maior número de vitórias, saldo de gols, mais gols marcados, menos cartões vermelhos recebidos, menos cartões amarelos, confronto direto (somente entre os clubes que empatarem) e, por último, sorteio público na sede da Federação Paulista.