O técnico argentino Martín Anselmi desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada deste sábado (3), no Aeroporto do Galeão, para se apresentar e iniciar os trabalhos no Botafogo. O ex-Porto, de Portugal, assinou contrato com a SAF de John Textor até o fim de 2027.

Martín Anselmi chegou acompanhado dos auxiliares Pablo De Muner e do preparador de goleiros Darío Herrera. O auxiliar Luis Piedrahita e o preparador físico Diego Bottaioli chegaram mais cedo. O treinador de 40 anos falou pela primeira vez como contratado do Botafogo.

— Fico muito feliz de já estar em nossa nova casa, com muito desejo de trabalhar. Amanhã já vamos estar com o nosso staff no centro de treinamento para começar uma nova temporada. Acho que levamos muito tempo sem trabalhar e as conversas com o Botafogo correram muito bem, foi muito simples, muito fácil — disse o técnico.

— O Botafogo é um clube grande com uma grande torcida, então isso também foi parte para dar isso a si e chegar aqui ao Rio. E a gente pode esperar um equipe que vai competir. Nossa imagem dentro do campo é competir, com muita intensidade — finalizou.

A reapresentação do Botafogo após o período de férias será neste domingo (4), no CT Lonier, onde Anselmi terá o primeiro contato com os atletas. O elenco passará por exames clínicos no primeiro dia de atividade da temporada de 2026.

Martín Anselmi chegou ao Rio de Janeiro para assumir o Botafogo (Foto: Lucas Borges/Lance!)

Conheça o novo técnico do Botafogo

Martín Anselmi estava livre no mercado desde o meio do ano, quando deixou o FC Porto após a campanha no Mundial de Clubes da Fifa. Ele já havia sido procurado por John Textor no início de 2025, mas, na época, acabou deixando o Cruz Azul, do México, rumo ao Porto.

O técnico argentino teve trabalhos de destaque no Independiente del Valle, do Equador, de 2022 ao fim de 2023. Em seguida, ficou um ano no Cruz Azul, do México, até aceitar a proposta do Porto para a metade da temporada 2024/2025.

Anselmi teve breve experiência no Brasil, no Internacional, em 2021, quando esteve como auxiliar técnico da comissão de Miguel Ángel Ramírez.

A negociação com o Botafogo foi a mais rápida da SAF por um treinador. O Botafogo rescindiu com Davide Ancelotti após discordâncias sobre a continuidade do preparador físico Luca Guerra, foi ao mercado, ouviu "não" de Rafael Guanaes, do Mirassol, e partiu para tratativas com Martín. A conversa com John Textor foi boa, e logo as partes entraram em um acordo para os dois anos de vínculo.

