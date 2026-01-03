O Botafogo abriu negociações para assinar um pré-contrato com o goleiro Andrew, do Gil Vicente. O arqueiro, de 24 anos, foi revelado na base alvinegra e vem se destacando na liga de Portugal. As informações são do site "ge" e foram confirmadas pela reportagem do Lance! neste sábado (3).

Andrew ficará sem contrato com o Gil Vicente ao término da temporada europeia, no meio do ano, e já comunicou que não seguirá no clube. O interesse da SAF de John Textor é antigo e as conversas acontecem há cerca de um mês, com valores já colocados na mesa. A negociação é tratada como ótima oportunidade de mercado.

O goleiro deixou o Botafogo em julho de 2021 rumo ao Gil Vicente em negociação sem custos. O clube, na época ainda sob a gestão do associativo, manteve 30% dos direitos econômicos do atleta, que topou a mudança em busca de visibilidade após não conseguir espaço.

Pelo Gil Vicente, Andrew estreou no time profissional em 2022 e já disputou mais de 120 jogos. Ele ficou sob os holofotes principalmente após a temporada 2024/2025, mesmo com a campanha de 13º lugar do clube. Na atual temporada, o Gil Vicente ocupa a quarta colocação e briga por vaga em competições europeias.

Goleiro Andrew, alvo do Botafogo, brilha pelo Gil Vicente (Foto: Reprodução)

Opções do Botafogo

O técnico Martín Anselmi terá como principais opções no setor nos primeiros jogos do ano Neto, recuperado de lesão, e Léo Linck, que terminou 2025 como titular na meta alvinegra.

