Botafogo na Copinha: veja cinco nomes para ficar de olho durante o torneio

O Botafogo viaja nesta sexta-feira (2) para Taubaté, em São Paulo, onde fica sua sede no Grupo 22 da Copinha, a principal competição de base do país. O Glorioso chega após um 2025 de sucesso no sub-20 a nível estadual, e vai atrás de seu primeiro título na competição com uma geração repleta de grandes talentos.

continua após a publicidade

➡️ Veja a agenda de jogos do Botafogo na Copinha 2026

30 jogadores foram inscritos, mas somente 22 participarão da primeira fase sob o comando de Rodrigo Bellão. Há nomes badalados na lista de inscritos, como os e Álvaro Montoro e Jordan Barrera, mas que só serão convocados em caso de necessidade no mata-mata. A dupla, que já brilha no elenco principal, dispensa apresentações.

O Lance! traz cinco joias do sub-20 alvinegro para o torcedor ficar de olho na competição que abre o calendário o futebol brasileiro: Kadu, lateral-direito; Marquinhos e Cauã Zappelini, meias; e Kauan Toledo e Kadir Barría, atacantes.

continua após a publicidade

Rodrigo Bellão é o técnico do Botafogo Sub-20 (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)

Botafogo na Copinha

No sistema defensivo, Kadu foi comprado recentemente junto ao Remo após período de empréstimo e vem encantado na lateral direita. O jovem, de 20 anos, fez 16 jogos no segundo semestre e curte seus último momentos no sub-20, já que irá estourar a idade. Em 2025, participou de alguns treinos com o time então comandado por Davide Ancelotti.

As duas peças de meio-campo chamam atenção. Marquinhos deu os primeiros passos como zagueiro, mas foi inscrito como meio-campo. Com 1,85m de altura e muita qualidade em passe e organização, o atleta de 18 anos já estava nos planos da diretoria para uma mudança de função dentro do gramado e vinha sendo elogiado por Davide.

continua após a publicidade

Zappelini, por sua vez, atua como um autêntico camisa 10. Flutua pelos lados, organiza, arma e chega muito bem para finalizar. É uma das esperanças da base alvinegra desde seu início no sub-17, geração que promete muito.

No ataque, Toledo e Kadir também são figurinhas carimbadas e já conhecidas pelo torcedor alvinegro no time profissional. O primeiro, atacante de lado de campo, fez bons jogos nas últimas rodadas do Brasileirão de 2025 e deixou sua marca de olho na próxima temporada.

Já o centroavante panamenho, principal esperança de gols na Copinha, ganhou destaque por sua força física e poder de decisão, e virou xodó dos botafoguenses após comandar a virada em casa sobre o Sport, com dois gols, e revelar inspiração em Igor Jesus. Kadir quer brilhar em 2026 para, quem sabe, estar no grupo da seleção de seu país na Copa do Mundo.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

O Botafogo vem de um ano importante na formação de atletas e resultados dentro de campo. Em 2025, a equipe comandada por Rodrigo Bellão conquistou os títulos da Dallas Cup e Copa Rio de maneira invicta, e fechou a temporada com o troféu do Campeonato Carioca, na decisão contra o Vasco.