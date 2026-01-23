Torcedores reagem ao desembarque de novo jogador do Vasco: 'Queremos títulos'

Nova contratação do Vasco para a temporada, Brenner desembarcou nessa sexta-feira (23) no Rio de Janeiro, para se apresentar ao Cruz-Maltino. Atacante estava na Udinese, da Itália, e foi um pedido especial do Fernando Diniz.

Revelado nas categorias de base do São Paulo, foi justamente Fernando Diniz quem firmou o atacante no profissional. Depois, voltou a atuar ao lado do treinador vascaíno, quando o técnico estava à frente do Fluminense. De acordo com o próprio Brenner, foi Diniz quem ligou para ele.

Confira a reação dos torcedores do Vasco com a chegada do jogador:

Além de Brenner, o Vasco também acertou a contratação de Mario Hinestroza, que deve chegar ao Rio de Janeiro durante a noite de sábado (24). Jogador estava no Nacional, da Colômbia, e foi uma das revelações da Libertadores 2025.

Contratações para suprir a saída de Rayan

Joia, xodó da torcida e grande revelação, Rayan acertou com o Bournemouth, da Inglaterra, deixando o Vasco nesta janela de transferências. O clube inglês comprou o atleta por 24,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 152 milhões).

Além da saída de Rayan, o Cruz-Maltino também perdeu Pablo Vegetti, centroavante que foi vendido ao Cerro Porteño, da Argentina. Com isso, a chegada de Brenner e Hinestroza deixam claro o interesse da diretoria em repor as peças que saíram do clube nesta janela de transferências. A equipe ainda deve se reforçar para a temporada de 2026.