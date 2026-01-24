Confira os palpites para Boavista x Vasco, que acontece neste domingo (25/01), pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O duelo no Elcyr Resende tem início às 20h30 (horário de Brasília). O Verdão de Saquarema está na vice-liderança do Grupo B, enquanto o Cruz-Maltino é o quarto da outra chave. Assim, o resultado é fundamental para avançar de fase, já que restarão apenas dois jogos para o final da primeira fase.

Palpite do Lance! para Boavista x Vasco (25/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A nossa primeira aposta é de um gol para cada lado nesse encontro. Esse mercado se repetiu em uma partida de cada equipe no Cariocão. Contudo, iniciando a reta final da primeira fase, o duelo terá que ter equipes atacando em alguns momentos do duelo. Após um jogo de apenas uma finalização no clássico, o Cruz-Maltino tenta recuperar a fase ofensiva.

A equipe tem média de 8,7 finalizações por partida no torneio, com quatro bolas nas redes. Já o Boavista terminou dois das últimas quatro partidas com esse mercado. A bola parada é uma alternativa neste início do torneio, o que pode ser uma arma diante do Vasco.

O Vasco sofreu gols em dois dos três jogos no estadual, com três tentos levados O Boavista tem uma média de 15 finalizações por partida neste começo de Cariocão

Outros palpites para Boavista x Vasco

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Verdão de Saquarema ainda não teve empate em nenhum compromisso neste estadual. Esse retrospecto reforça os jogos movimentados da equipe, com duelos sempre muito competitivos. A única vitória do Vasco no campeonato teve um placar movimentado, com seis gols marcados. O contexto para o segundo palpite é de equipes explorando os espaços nas defesas, conseguindo marcar dois ou mais tentos.

Nessa linha, o primeiro tempo promete entregar um ou dois tentos. O Gigante da Colina tem dois gols marcados no período e um sofrido. Duas das três partidas do Verdão tiveram as redes balançando no período.

Os jogos das duas equipes foram movimentados pelo alto recurso da bola parada. Os três jogos do Boavista terminaram com mais de nove escanteios cobrados. Esse mercado se repetiu em dois dos três duelos do Vasco. A equipe, contudo, teve média de 5,2 cobranças nos últimos dez compromissos.

Análise e Forma dos Times

Boavista - Momento e escalação

O Boavista engatou uma sequência de duas vitórias nas últimas rodadas do Cariocão. A sequência deu um gás para o time de Gilson Kleina por uma vaga no mata-mata. No momento, está no segundo lugar do Grupo B, com seis pontos. A equipe bateu o Fluminense (1 a 0) e a Portuguesa-RJ (3 a 2).

A vitória sobre a Lusa veio com emoção, já que vencia por 3 a 1 e chegou a ter a vantagem diminuída. Porém, o time conseguiu se segurar e garantir os três pontos. Gilson Kleina deve apostar na manutenção da base titular. No momento, nomes como Luís Henrique, Leandrinho e Gui Sales estão entregues ao departamento médico.

Provável escalação do Boavista: Lucas Matioli; Cesinha, Gabriel Caran, Guilherme Lacerda e Tito; Ryan Couto, Emanuel e Isael; Felipinho, Iberê e Brunão. Técnico: Gilson Kleina.

Vasco - Momento e escalação

O Vasco se prepara para o duelo deste domingo buscando se recuperar do revés no primeiro clássico de 2026. A derrota por 1 a 0 para o Flamengo chamou atenção ao número de finalizações entre as equipes. Enquanto o Rubro-Negro teve 32, o Cruz-Maltino teve uma. Além disso, o time de Diniz jogou praticamente o segundo tempo com um a menos, desde a expulsão de Cauan Barros. O resultado deixo o time na quarta posição do Grupo A, com quatro pontos.

O Gigante da Colina divide as atenções na partida com a estreia no Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo na competição será na próxima quinta-feira (29), diante do Mirassol. Diniz não deu pistas do provável time titular, mas deve mandar a campo uma escalação mista. Sem Barros, suspenso, Hugo Moura deve assumir a vaga no meio de campo.

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim; Pumita Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan (Lucas Freitas) e Lucas Piton; Tchê Tchê e Hugo Moura; Nuno Moreira (Benjamín Garré), Coutinho e Andrés Gómez; GB. Técnico: Fernando Diniz.

Confronto direto e estatísticas de Boavista e Vasco

O histórico recente entre Boavista e Vasco é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Boavista e Vasco

19/01/2025 - Boavista 1 x 1 Vasco - (Campeonato Carioca)

18/01/2024 - Vasco 2 x 0 Boavista - (Campeonato Carioca)

27/02/2023 - Vasco 4 x 1 Boavista - (Campeonato Carioca)

29/01/2022 - Vasco 1 x 1 Boavista - (Campeonato Carioca)

09/06/2021 - Vasco 1 x 1 Boavista - (Copa do Brasil)

Estatísticas e curiosidades de Boavista x Vasco

O Vasco está há 15 confrontos diretos sem derrotas, tendo marcado nas últimas 16 vezes Quatro dos últimos cinco encontros tiveram ambas as equipes marcando O Boavista cobrou em média 5,4 escanteios nos últimos dez compromissos O Gigante da Colina teve 12 gols marcados nos jogos recentes A equipe de Saquarema é a terceira com mais cobranças de escanteios no estadual

Comparação de Odds para Boavista x Vasco

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 2,05 1,70 Betano 2,05 1,72 Bet365 2,07 1,72

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Boavista x Vasco

Ambas as equipes marcam (1,98 na Betsson) Boavista ou Vasco vence e mais de 1,5 gols (1,71 na Betsson) Para o 1º tempo ter um ou dois gols (1,60 na Betano) Mais de nove escanteios na partida (1,90 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.