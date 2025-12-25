Onde assistir aos jogos do Fluminense na Copinha

A temporada de 2026 começa com atenção total aos Moleques de Xerém na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Fluminense, um dos clubes mais tradicionais da competição, terá todas as partidas da primeira fase com transmissão ao vivo, seja na TV aberta ou no YouTube.

Em busca do hexacampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Tricolor integra o Grupo 25, com sede em Santana de Parnaíba (SP), ao lado de Água Santa-SP, Brasiliense-DF e Sfera-SP.

A estreia acontece no dia 5 de janeiro, uma segunda-feira, diante do Água Santa-SP, às 21h30 (de Brasília), com mando do Fluminense. Na sequência, a equipe comandada por Felipe Canavan encara o Brasiliense-DF, no dia 8, às 16h30, e fecha a primeira fase contra o Sfera-SP, no dia 11, às 11h.

As transmissões ficam divididas entre CazéTV, Xsports e Record. O primeiro jogo passa no canal do streamer Casimiro, enquanto as duas rodadas seguintes terão exibição pela Xsports, com a Record também trazendo cobertura da rodada decisiva.

A primeira fase define os classificados ao mata-mata, que começa na segunda fase e segue até a grande final, passando por terceira fase, oitavas, quartas e semifinais.

Entre os nomes inscritos pelo Fluminense para jogar a competição, alguns chamam atenção. Riquelme Felipe, Julio Fidelis, Wallace Davi e Matheus Reis estão integrados ao elenco profissional desde o ano passado. Nesse ano, os atletas iniciam a pré-temporada com o time principal, mas podem reforçar os moleques de Xerém caso o Tricolor vá avançando na competição.

Agenda dos jogos do Fluminense

1ª rodada – 5 de janeiro

🕤 21h30 – Fluminense x Água Santa-SP

📺 CazéTV

2ª rodada – 8 de janeiro

🕟 16h30 – Brasiliense-DF x Fluminense

📺 Xsports

3ª rodada – 11 de janeiro

🕚 11h – Sfera-SP x Fluminense

📺 Record e Xsports