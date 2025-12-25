menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Onde assistir aos jogos do Fluminense na Copinha

Tricolor tem nomes de peso inscritos na competição

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/12/2025
12:00
fluminense ceará
imagem cameraRiquelme Felipe, jogador profissional do Fluminense, está inscrito na Copinha (Foto: Lucas Merçon/FFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A temporada de 2026 começa com atenção total aos Moleques de Xerém na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Fluminense, um dos clubes mais tradicionais da competição, terá todas as partidas da primeira fase com transmissão ao vivo, seja na TV aberta ou no YouTube.

continua após a publicidade

➡️ Artilheiro do Fluminense em 2024 e 2025 vai para terceira Copinha: 'Superar minha marca'

Em busca do hexacampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Tricolor integra o Grupo 25, com sede em Santana de Parnaíba (SP), ao lado de Água Santa-SP, Brasiliense-DF e Sfera-SP.

A estreia acontece no dia 5 de janeiro, uma segunda-feira, diante do Água Santa-SP, às 21h30 (de Brasília), com mando do Fluminense. Na sequência, a equipe comandada por Felipe Canavan encara o Brasiliense-DF, no dia 8, às 16h30, e fecha a primeira fase contra o Sfera-SP, no dia 11, às 11h.

continua após a publicidade

As transmissões ficam divididas entre CazéTV, Xsports e Record. O primeiro jogo passa no canal do streamer Casimiro, enquanto as duas rodadas seguintes terão exibição pela Xsports, com a Record também trazendo cobertura da rodada decisiva.

A primeira fase define os classificados ao mata-mata, que começa na segunda fase e segue até a grande final, passando por terceira fase, oitavas, quartas e semifinais.

continua após a publicidade

Entre os nomes inscritos pelo Fluminense para jogar a competição, alguns chamam atenção. Riquelme Felipe, Julio Fidelis, Wallace Davi e Matheus Reis estão integrados ao elenco profissional desde o ano passado. Nesse ano, os atletas iniciam a pré-temporada com o time principal, mas podem reforçar os moleques de Xerém caso o Tricolor vá avançando na competição.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Agenda dos jogos do Fluminense

1ª rodada – 5 de janeiro
🕤 21h30 – Fluminense x Água Santa-SP
📺 CazéTV

2ª rodada – 8 de janeiro
🕟 16h30 – Brasiliense-DF x Fluminense
📺 Xsports

3ª rodada – 11 de janeiro
🕚 11h – Sfera-SP x Fluminense
📺 Record e Xsports

Julio Fidélis em campo pelo Fluminense no Carioca Sub-20, contra o Vasco
Julio Fidélis em campo pelo Fluminense no Carioca Sub-20, contra o Vasco (Foto: Leonardo Brasil/Fluminense FC)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias