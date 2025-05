O mundo das artes marciais pode estar prestes a presenciar um encontro épico entre dois lendários atletas dos esportes de combate. A "Alash Pride League", uma organização localizada no Cazaquistão, anunciou que está em conversações para realizar uma superluta entre Mike Tyson e Fedor Emelianenko.

continua após a publicidade

➡️Após bater Duda Nagle, Popó provoca próximo adversário: ‘Vou te apagar’

Alimzhan Bektaev, presidente da liga, confirmou a notícia durante uma conferência de imprensa nesta semana, conforme relatado pelo site britânico Talk Sport. Segundo Bektaev, os preparativos já começaram e há esperança de que o embate ocorra ainda este ano.

- Estamos planejando uma luta entre Mike Tyson e Fedor Emelianenko. O trabalho nessa direção já começou. O torneio no qual queremos contar com Mike Tyson está marcado para dezembro - afirmou Bektaev.

continua após a publicidade

A Alash Pride, conhecida por promover eventos que reúnem várias disciplinas, tem ganhado destaque no cenário internacional. Na sua edição mais recente, a Alash 108, o evento apresentou lutas de MMA, boxe e grappling, com participações de atletas renomados como Henry Cejudo e Renan Barão.

Retorno de Mike Tyson

Mike Tyson, aos 58 anos, retornou aos ringues no final de 2024 para enfrentar o influenciador Jake Paul em uma luta oficial de oito rounds, que resultou em vitória do youtuber por decisão unânime. Apesar da derrota, o retorno do ex-campeão atraiu novamente o interesse do público por futuras apresentações de "Iron Mike", que havia se aposentado em 2005.

continua após a publicidade

Quem é Fedor Emelianenko

Do outro lado deste possível confronto está Fedor Emelianenko, de 48 anos, amplamente reconhecido como um dos maiores pesos-pesados da história do MMA. Com uma impressionante sequência de 27 vitórias entre 2000 e 2009, o "Último Imperador" dominou o extinto Pride e se aposentou do esporte em 2023, após ser derrotado por Ryan Bader no Bellator.

Embora as negociações estejam em andamento, ainda não foi definido sob quais regras a luta ocorrerá - seja no boxe, nas regras do MMA ou em um formato especial. Espera-se que detalhes sobre o possível confronto entre Tyson e Fedor sejam revelados nos próximos meses.

Mike Tyson agride Jake Paul após provocação em pesagem (Foto: Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

➡️UFC Las Vegas 107: Conheça os brasileiros que estão no card