Bia Ferreira perde para irlandesa e fica com o bronze no boxe

Bia Ferreira enfrentou irlandesa Kellie Harrington na semifinal em Paris (Foto: MMohd Rasfan / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 17:48 • Rio de Janeiro (RJ)

A brasileira Bia Ferreira perdeu para a irlandesa Kellie Harrington na semifinal da categoria até 60kg do boxe feminino e ficou com a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris. A modalidade não tem disputa pelo terceiro lugar, e as duas atletas que saem derrotadas nas semifinais garantem medalhas. A vitória de Harrington foi por pontos.

O confronto foi uma reedição da última final olímpica em Tóquio, em 2021. Na ocasião, Harrington conseguiu acertar bons golpes e conquistou o ouro contra Bia Ferreira, em uma decisão contestada por muitos, especialmente pela brasileira, que ficou com a prata.

Bia Ferreira chegou ao 41º pódio em 42 competições disputadas no boxe olímpico. Após a luta deste sábado (3), a baiana de 31 anos anunciou, em entrevista à TV Globo, que esta foi a sua última Olimpíada. Ela vai prosseguir no boxe profissional.

- Eu queria ser campeã olímpica, fechar com chave de ouro, mas a gente faz um plano e Deus faz outro. Não foi dessa vez, mas tenho uma missão no boxe profissional e vou completar ela. Sou muito feliz pelo que o boxe olímpico me proporcionou - afirmou.

Harrington vai buscar o bicampeonato olímpico na terça-feira (6), contra a chinesa Yang Wenlu, primeira cabeça de chave do torneio.