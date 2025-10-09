Bélgica x Macedônia do Norte: onde assistir e prováveis escalações ao jogo das Eliminatórias da Copa
Confira todas as informações do duelo
- Matéria
- Mais Notícias
Bélgica e Macedônia do Norte se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 15h45 (de Brasília), na Planet Group Arena, em Gent (BEL), pela 7ª rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A Bélgica entra em campo pressionada a vencer para assumir a liderança do Grupo J. Os “Diabos Vermelhos”, comandados por Rudi Garcia, ocupam a vice-liderança com 10 pontos e um jogo a menos que a Macedônia do Norte. Invictos, somam vitórias sobre País de Gales, Liechtenstein e Cazaquistão, além de um empate justamente contra os macedônios, por 1 a 1, fora de casa.
Ficha do jogo
A Macedônia do Norte, por sua vez, é a grande surpresa da competição. A seleção lidera o grupo com 11 pontos e sonha em disputar pela primeira vez uma Copa do Mundo como nação independente. Com jogadores experientes como Dimitrievski, do Valencia, e Elmas, do Napoli, o time de Blagoja Milevski tenta repetir o bom desempenho que teve na Eurocopa.
Tudo sobre o jogo entre Bélgica e Macedônia do Norte (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Bélgica 🆚 Macedônia do Norte
7ª rodada – Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: sexta-feira, 10 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Planet Group Arena, em Gent (BEL)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Umut Meler (TUR)
🚩 Assistentes: Abdullah Özkara (TUR) e Bersan Duran (TUR)
📺 VAR: Fedayi San (SUI)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟡⚫ Bélgica (Técnico: Rudi Garcia)
Courtois; Castagne, Debast, Theate e De Cuyper; Vanaken e Raskin; Doku, De Bruyne e Trossard; Openda
🔴⚪ Macedônia do Norte (Técnico: Blagoja Milevski)
Dimitrievski; Serafimov, Stojcevski, Zajkov e Alioski; Alimi, Bardhi, Churlinov e Elmas; Trajkovski e Miovski.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias