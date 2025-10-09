Bélgica e Macedônia do Norte se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 15h45 (de Brasília), na Planet Group Arena, em Gent (BEL), pela 7ª rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A Bélgica entra em campo pressionada a vencer para assumir a liderança do Grupo J. Os “Diabos Vermelhos”, comandados por Rudi Garcia, ocupam a vice-liderança com 10 pontos e um jogo a menos que a Macedônia do Norte. Invictos, somam vitórias sobre País de Gales, Liechtenstein e Cazaquistão, além de um empate justamente contra os macedônios, por 1 a 1, fora de casa.

continua após a publicidade

Ficha do jogo BEL MAC 7ª rodada Eliminatórias Europeias Data e Hora sexta-feira, 10 de outubro, às 15h45 (de Brasília) Local Planet Group Arena, em Gent (BEL) Árbitro Umut Meler (TUR) Assistentes Abdullah Özkara (TUR) e Bersan Duran (TUR) Var Fedayi San (SUI) Onde assistir

A Macedônia do Norte, por sua vez, é a grande surpresa da competição. A seleção lidera o grupo com 11 pontos e sonha em disputar pela primeira vez uma Copa do Mundo como nação independente. Com jogadores experientes como Dimitrievski, do Valencia, e Elmas, do Napoli, o time de Blagoja Milevski tenta repetir o bom desempenho que teve na Eurocopa.

Tudo sobre o jogo entre Bélgica e Macedônia do Norte (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA



Bélgica 🆚 Macedônia do Norte

7ª rodada – Eliminatórias Europeias

📆 Data e horário: sexta-feira, 10 de outubro, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Planet Group Arena, em Gent (BEL)

👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: Umut Meler (TUR)

🚩 Assistentes: Abdullah Özkara (TUR) e Bersan Duran (TUR)

📺 VAR: Fedayi San (SUI)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟡⚫ Bélgica (Técnico: Rudi Garcia)

Courtois; Castagne, Debast, Theate e De Cuyper; Vanaken e Raskin; Doku, De Bruyne e Trossard; Openda

🔴⚪ Macedônia do Norte (Técnico: Blagoja Milevski)

Dimitrievski; Serafimov, Stojcevski, Zajkov e Alioski; Alimi, Bardhi, Churlinov e Elmas; Trajkovski e Miovski.

Bélgica x Macedônia do Norte pelas Eliminatórias Europeias (Arte: Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.