Bélgica x Liechtenstein: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pelas Eliminatórias Europeias

Confira todas as informações do duelo válido pela última rodada do Grupo J

Liège (BEL)
Dia 17/11/2025
16:45
Bélgica x Liechtenstein: onde assistir pelas Eliminatórias Europeias (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraBélgica x Liechtenstein: onde assistir pelas Eliminatórias Europeias (Foto: Arte/Lance!)
Bélgica e Liechtenstein se enfrentam nesta terça-feira (18), às 16h45 (de Brasília), pela última rodada do Grupo J das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada no Estádio Maurice Dufrasne, em Liège (BEL), com transmissão do SporTV 2. ➡️ Clique para assistir no Sportv

Ficha do jogo

BEL
Liechtenstein - Escudo
LIE
8ª rodada
Eliminatórias Europeias
Data e Hora
Terça-feira, 18 de novembro, às 16h45 (de Brasília)
Local
Estádio Maurice Dufrasne, em Liège (BEL)
Árbitro
Mohammed Al-Hakim (Suécia)
Assistentes
Mehmet Culum (Suécia), Fredrik Klyver (Suécia) e Kristoffer Karlsson (Suécia)
Var
Andrew Dallas (Escócia) e Steven McLean (Escócia)
A Bélgica chega para o confronto no controle total do Grupo J e com vaga garantida na Copa do Mundo. Apresenta alto desempenho tanto no ataque quanto na defesa, marcando com frequência e sofrendo poucos gols.

Lanterna do grupo, a seleção de Liechtenstein vive uma fase bastante negativa nas Eliminatórias, sem vitórias e com apenas um gol marcado em toda a campanha. Sem chances de ir à repescagem, a equipe tenta pelo menos melhorar a campanha.

Tudo sobre o jogo entre Bélgica e Liechtenstein (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Bélgica 🆚 Liechtenstein
8ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: terça-feira, 18 de novembro, às 16h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Maurice Dufrasne, em Liège (BEL)
👁️ Onde assistir: SporTV 2 (TV fechada)
🕴️Arbitragem: Mohammed Al-Hakim (Suécia)
🚩 Assistentes: Mehmet Culum (Suécia), Fredrik Klyver (Suécia) e Kristoffer Karlsson (Suécia)
📺 VAR: Andrew Dallas (Escócia) e Steven McLean (Escócia)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bélgica (Técnico: Rudi Garcia)
Matz Sels; Joaquin Seys, Koni De Winter, Arthur Theate e Timothy Castagne; Amadou Onana, Hans Vanaken e Nicolas Raskin; Charles de Ketelaere, Leandro Trossard e Jeremy Doku.

Liechtenstein (Técnico: Konrad Fünfstück)
Benjamin Büchel; Maximilian Goppel, Andreas Malin e Jens Hofer; Emanuel Zund, Aron Sele, Livio Meier, Simon Lüchinger e Nicolas Hasler; Dennis Salanović e Fabio Notaro.

Jeremy Doku em ação pela Bélgica contra o Cazaquistão, pelas Eliminatórias da Europa
Jeremy Doku em ação pela Bélgica contra o Cazaquistão, pelas Eliminatórias da Europa (Foto: Stanislav Filippov/AFP)

