Resumo das Eliminatórias: Portugal garante vaga na Copa, e Itália e RD Congo vão para repescagem

Na reta final das Eliminatórias para a Copa do Mundo em diversos continentes, Portugal e Noruega garantiram vagas no Mundial de 2026. Por outro lado, Itália e a República Democrática do Congo asseguraram suas vagas na repescagem, que será disputada na Data Fifa de março.

Como foram os jogos das Eliminatórias da Europa no domingo (16)?

Grupo D - França vence, e Ucrânia garante vaga na repescagem

Com a equipe reserva e sem Mbappé, a França viajou para encarar o Azerbaijão e não encontrou dificuldades para vencer o modesto rival por 3 a 1. A equipe de Didier Deschamps saiu atrás, mas conquistou a virada com gols de Mateta, Akliouchi e Mahammadaliyev (contra).

No outro jogo da chave, Ucrânia e Islândia faziam um jogo direto pela vice-liderança do grupo e, consequentemente, uma vaga na repescagem. No fim do segundo tempo, a equipe do leste europeu abriu o placar com Zubkov, enquanto Gutsualik fechou a conta no triunfo por 2 a 0.

Grupo E - Portugal confirma favoritismo, e Irlanda surpreende

Nos primeiros jogos do dia das Eliminatórias da Europa, Portugal confirmou o favoritismo após ser derrotado para a Irlanda e venceu a Armênia por 9 a 1. Mesmo sem Cristiano Ronaldo, a equipe foi comandada por João Neves e Bruno Fernandes, que marcaram três gols cada. Com isso, os Lusos asseguraram a liderança da chave e a vaga na Copa do Mundo.

No outro duelo, a Irlanda surpreendeu a Hungria fora de casa, que dependia de um empate para garantir um lugar na repescagem. No entanto, a equipe britânica conquistou uma grande virada com brilho de Troy Parrott, que marcou um hat-trick e garantiu o triunfo com um gol aos 50 minutos do segundo tempo para ultrapassar o adversário e ir para a repescagem.

Grupo I - Noruega se classifica, e Itália vai para a repescagem

No grande jogo do dia, a Noruega venceu a Itália de virada por 4 a 1 e carimbou sua vaga direta para a Copa do Mundo pela primeira vez desde 1998. Por outro lado, a Azzurra disputará a repescagem europeia após ter sido vice-líder na chave.

No outro jogo do grupo, Israel goleou a Moldávia também por 4 a 1, embora o duelo tenha sido apenas para cumprir tabela.

Grupo K - Inglaterra e Sérvia vencem em jogos protocolares

No Grupo K, a Inglaterra já entrou classificada para a Copa do Mundo e venceu a Albânia, que já estava garantida na repescagem, por 2 a 0. Eliminada e sem pretensões no torneio, a Sérvia derrotou a Letônia de virada por 2 a 1.

Como foi o jogo das Eliminatórias da África no domingo (16)?

Em uma "final" para saber quem disputaria a repescagem internacional para a Copa do Mundo, República Democrática do Congo e Nigéria empataram em 1 a 1 durante os 120 minutos. E em uma disputa de pênaltis emocionante, RD Congo superou as Super Águias e garantiu participação no torneio que já conta com Bolívia e Nova Caledônia, que será disputado na Data Fifa de março.

