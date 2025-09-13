menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Barcelona x Valencia: onde assistir, escalações e prováveis escalações do jogo pela La Liga

Confira as principais informações do duelo válido pelo Campeonato Espanhol

barcelona vs valencia la liga
imagem cameraBarcelona x Valencia: quarta rodada da La Liga (Foto: Arte/Lance!)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/09/2025
18:11
  • Matéria
  • Mais Notícias

Barcelona e Valencia terão os caminhos cruzados pela quinta rodada da La Liga 2025/26. A partida será realizada neste domingo (14), às 16h (de Brasília), no Estádio Johan Cruyff, em Barcelona (ESP); a transmissão no Brasil será feita pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

Barcelona-escudo-onde-assistir
BAR
Valencia-escudo-onde-assistir
VAL
4ª rodada
La Liga
Data e Hora
Domingo (14), às 16h (de Brasília)
Local
Estádio Johan Cruyff, em Barcelona (ESP)
Árbitro
Guillermo Cuadara
Var
Daniel Jesús Trujillo
Onde assistir

Sob o comando de Hansi Flick, o Barcelona vem de um empate por 1 a 1 fora de casa diante do Rayo Vallecano, resultado que levou a equipe à quarta colocação da La Liga com sete pontos conquistados — mesma pontuação do Villarreal, terceiro colocado. O Athletic Bilbao, vice-líder, e o Real Madrid, líder da competição, completam o G-4, ambos com nove pontos.

continua após a publicidade
Barcelona comemora gol de Yamal contra o Rayo Vallecano (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)
Barcelona em ação contra o Rayo Vallecano, em jogo válido pela terceira rodada da La Liga (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

O Valencia, dirigido por Carlos Corberán, ocupa atualmente a nona posição na tabela, com quatro pontos. Na última rodada, a equipe venceu o Getafe por 3 a 0 em casa. Antes disso, havia empatado com a Real Sociedad e sido derrotada pelo Osasuna.

Tudo sobre o jogo entre Barcelona e Angers (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA
Barcelona 🆚 Valencia
Rodada 5 — La Liga 2025/26
📆 Data e horário: domingo, 14 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Johan Cruyff, em Barcelona (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming) e ESPN (TV fechada)
🕴️ Arbitragem: Guillermo Cuadara
📺 VAR: Daniel Jesús Trujillo

continua após a publicidade

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🔴 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan Garcia; Jules Koundé, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin; Pedri, Marc Casadó; Marcus Rashford Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres.

Desfalques: Lamine Yamal (dores no púbis); Gavi (lesão no joelho); Ter Stegen (problema nas costas); Alejandro Balde (coxa); Frenkie de Jong (lesão muscular); Andreas Christensen (dúvida).

⚫⚪ Valencia (Técnico: Carlos Corberán)
Julen Agirrezabala; César Tárrega, Mouctar Diakhaby, Copete; Dimitri Foulquier, Javi Guerra, Baptiste Santamaria, José Luis Gayà; Diego López, Arnaut Danjuma, Luis Rioja.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias