Barcelona x Valencia: onde assistir, escalações e prováveis escalações do jogo pela La Liga
Confira as principais informações do duelo válido pelo Campeonato Espanhol
Barcelona e Valencia terão os caminhos cruzados pela quinta rodada da La Liga 2025/26. A partida será realizada neste domingo (14), às 16h (de Brasília), no Estádio Johan Cruyff, em Barcelona (ESP); a transmissão no Brasil será feita pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
Sob o comando de Hansi Flick, o Barcelona vem de um empate por 1 a 1 fora de casa diante do Rayo Vallecano, resultado que levou a equipe à quarta colocação da La Liga com sete pontos conquistados — mesma pontuação do Villarreal, terceiro colocado. O Athletic Bilbao, vice-líder, e o Real Madrid, líder da competição, completam o G-4, ambos com nove pontos.
O Valencia, dirigido por Carlos Corberán, ocupa atualmente a nona posição na tabela, com quatro pontos. Na última rodada, a equipe venceu o Getafe por 3 a 0 em casa. Antes disso, havia empatado com a Real Sociedad e sido derrotada pelo Osasuna.
Tudo sobre o jogo entre Barcelona e Angers (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Barcelona 🆚 Valencia
Rodada 5 — La Liga 2025/26
📆 Data e horário: domingo, 14 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Johan Cruyff, em Barcelona (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming) e ESPN (TV fechada)
🕴️ Arbitragem: Guillermo Cuadara
📺 VAR: Daniel Jesús Trujillo
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵🔴 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan Garcia; Jules Koundé, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin; Pedri, Marc Casadó; Marcus Rashford Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres.
❌ Desfalques: Lamine Yamal (dores no púbis); Gavi (lesão no joelho); Ter Stegen (problema nas costas); Alejandro Balde (coxa); Frenkie de Jong (lesão muscular); Andreas Christensen (dúvida).
⚫⚪ Valencia (Técnico: Carlos Corberán)
Julen Agirrezabala; César Tárrega, Mouctar Diakhaby, Copete; Dimitri Foulquier, Javi Guerra, Baptiste Santamaria, José Luis Gayà; Diego López, Arnaut Danjuma, Luis Rioja.
