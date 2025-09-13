menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Roma x Torino: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Campeonato Italiano

Equipes entram em campo pela terceira rodada do Campeonato Italiano

Roma x Torino: terceira rodada do Campeonato Italiano (Foto: Arte/Lance!)
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/09/2025
10:58
  • Matéria
  • Mais Notícias

Neste domingo (14), a Roma receber o Torino, às 7h30 (de Brasília), em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Italiano 2025/2026. O confronto acontece na capital da Itália, no Estádio Olímpico de Roma. O partida tem transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+.

Roma

A equipe da casa chega embalada pelo bom início de campeonato. O time do treinador Gian Piero Gasperini venceu suas duas primeiras partidas do Calcio pelo placar de 1 a 0. No último jogo, a Roma venceu o Pisa, fora de casa, com gol de Matías Soulé. O atacante argentino de 22 anos foi contratado pela Roma na temporada passada pelo valor de 30 milhões de euros. A equipe da capital italiana é a quarta colocado do Campeonato.

Torino

Por outro lado, o Torino não teve a mesma sorte neste início de Campeonato Italiano. A equipe de Turim tem uma derrota e um empate. Na estreia da competição, o time do técnico Marco Baroni perdeu por 5 a 0 para a Inter de Milão fora de casa.

Ficha do jogo

3ª rodada
Campeonato Italiano
Data e Hora
Sábado, 14 de setembro, às 7h30 (de Brasília)
Local
Estádio Olímpico de Roma, em Roma (ITA)
Árbitro
Giovanni Ayroldi
Assistentes
Por Hyacinth , Francesco Cortese e Daniele Perenzoni (quarto árbitro)
Var
Marco Di Bello (VAR1) e Gianluca Aureliano (AVAR)
Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Roma e Torino (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Roma 🆚 Torino
3ª rodada — Campeonato Italiano
📆 Data e horário: domingo, 14 de setembro, às 7h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Olímpico de Roma, Roma (ITA)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Giovanni Ayroldi
🚩 Assistentes: Por Hyacinth, Francesco Cortese e Daniele Perenzoni (quarto árbitro)
📺 VAR: Marco Di Bello (VAR1) e Gianluca Aureliano (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Roma (Técnico: Gian Piero Gasperini
Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Kone, Angelino; Soulé, Dybala; Ferguson

Torino (Técnico: Marco Baroni)
Israel; Pedersen, Coco, Ismajli, Biraghi; Casadei, Asllani, Ilic; Ngonge, Adams, Vlasic


Wesley comemora gol marcado pela Roma contra o Bologna, pelo Campeonato Italiano (Foto: Tiziana Fabi/AFP)
Wesley comemora gol marcado pela Roma contra o Bologna, pelo Campeonato Italiano (Foto: Tiziana Fabi/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

