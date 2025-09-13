Neste domingo (14), a Roma receber o Torino, às 7h30 (de Brasília), em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Italiano 2025/2026. O confronto acontece na capital da Itália, no Estádio Olímpico de Roma. O partida tem transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+.

Roma

A equipe da casa chega embalada pelo bom início de campeonato. O time do treinador Gian Piero Gasperini venceu suas duas primeiras partidas do Calcio pelo placar de 1 a 0. No último jogo, a Roma venceu o Pisa, fora de casa, com gol de Matías Soulé. O atacante argentino de 22 anos foi contratado pela Roma na temporada passada pelo valor de 30 milhões de euros. A equipe da capital italiana é a quarta colocado do Campeonato.

Torino

Por outro lado, o Torino não teve a mesma sorte neste início de Campeonato Italiano. A equipe de Turim tem uma derrota e um empate. Na estreia da competição, o time do técnico Marco Baroni perdeu por 5 a 0 para a Inter de Milão fora de casa.

Ficha do jogo ROM TOR 3ª rodada Campeonato Italiano Data e Hora Sábado, 14 de setembro, às 7h30 (de Brasília) Local Estádio Olímpico de Roma, em Roma (ITA) Árbitro Giovanni Ayroldi Assistentes Por Hyacinth , Francesco Cortese e Daniele Perenzoni (quarto árbitro) Var Marco Di Bello (VAR1) e Gianluca Aureliano (AVAR) Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Roma e Torino (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Roma 🆚 Torino

3ª rodada — Campeonato Italiano

📆 Data e horário: domingo, 14 de setembro, às 7h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico de Roma, Roma (ITA)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)

🕴️Arbitragem: Giovanni Ayroldi

🚩 Assistentes: Por Hyacinth, Francesco Cortese e Daniele Perenzoni (quarto árbitro)

📺 VAR: Marco Di Bello (VAR1) e Gianluca Aureliano (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Roma (Técnico: Gian Piero Gasperini

Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Kone, Angelino; Soulé, Dybala; Ferguson

Torino (Técnico: Marco Baroni)

Israel; Pedersen, Coco, Ismajli, Biraghi; Casadei, Asllani, Ilic; Ngonge, Adams, Vlasic





